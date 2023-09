L'Honor 90 5G sarà lanciato in India a settembre

By

L'Honor 90 5G, originariamente rilasciato in Cina a maggio, è pronto a raggiungere il mercato indiano. HTech India, la società responsabile della vendita del telefono in India, ha confermato le specifiche chiave della variante indiana. Come la sua controparte cinese, la variante indiana sarà alimentata da un SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 e presenterà una batteria da 5,000 mAh con supporto di ricarica rapida da 66 W.

La pagina prodotto ufficiale dell'Honor 90 5G sul sito indiano rivela altri importanti dettagli. Il telefono sarà disponibile in diverse opzioni di colore tra cui Diamond Silver, Emerald Green, Midnight Black e Peacock Blue. Un microsito Amazon per la variante indiana del telefono suggerisce che offrirà diverse configurazioni di RAM e archiviazione, che vanno da 8 GB + 256 GB a 12 GB + 512 GB, con la possibilità di espandere la vRAM di 7 GB.

La variante Honor 90 5G India funzionerà con Magic OS 7.1, basato su Android 13. È dotata di un display AMOLED da 6.7 ​​pollici con una risoluzione di 1.5K e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

Il telefono è dotato di una tripla fotocamera posteriore, composta da un sensore primario da 200 megapixel con supporto Honor Image Engine, un obiettivo ultra grandangolare da 12 megapixel e un obiettivo macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale, situata in uno slot perforato allineato al centro, vanta un sensore da 50 megapixel.

L'alimentazione del dispositivo è una batteria da 5,000 mAh che supporta la ricarica rapida da 66 W tramite una porta USB Type-C. Honor afferma che il telefono può eseguire 20 ore di video locali a 720p, offrendo prestazioni di lunga durata. In termini di connettività, l'Honor 90 5G supporta 5G, 4G LTE, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.2, NFC e GPS.

Il prezzo previsto dell'Honor 90 5G in India è di circa Rs. 35,000.

