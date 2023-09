Hong Kong espande i test per lo yuan digitale cinese

By

Hong Kong è entrata nella seconda fase di test tecnici per lo yuan digitale cinese, e la sperimentazione ora include anche più banche di Hong Kong. L'Autorità monetaria di Hong Kong (HKMA) e la Banca popolare cinese hanno completato i primi test tecnici per i pagamenti transfrontalieri utilizzando lo yuan digitale a Hong Kong. Attualmente è in corso la seconda fase della sperimentazione, che coinvolgerà più banche di Hong Kong e testerà la funzione di ricarica del portafoglio digitale in yuan attraverso il Faster Payment System (FPS).

L'FPS, introdotto dall'HKMA nel 2018, facilita i pagamenti tra banche in dollari di Hong Kong o yuan cinesi utilizzando il numero di cellulare o l'indirizzo e-mail del destinatario. Nel secondo trimestre di quest’anno, l’FPS ha elaborato pagamenti in dollari di Hong Kong per un valore di circa 1 miliardo di HK$, riflettendo un aumento significativo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Si prevede che lo yuan digitale, noto anche come e-CNY, fornirà un’opzione sicura e conveniente per il consumo al dettaglio transfrontaliero sia a Hong Kong che in Cina. Mira a migliorare l’efficienza dei servizi di pagamento transfrontalieri e a promuovere la connettività nella Greater Bay Area di Guangdong, Hong Kong e Macao.

Questa espansione dei test sullo yuan digitale a Hong Kong è in linea con gli sforzi della Cina per guidare lo sviluppo di una valuta digitale della Banca Centrale (CBDC). Il Paese ha già lanciato test pilota della sua CBDC in varie province, con milioni di persone che hanno partecipato alle sperimentazioni. Ad oggi, 11 paesi hanno lanciato completamente le proprie CBDC, tra cui Cina, Bahamas, Nigeria, Anguilla, Giamaica e sette paesi dei Caraibi orientali.

Inoltre, Hong Kong mira ad affermarsi come un importante hub crittografico e ha introdotto una nuova legislazione per promuovere lo sviluppo di Web3 e delle criptovalute. In base a questa legislazione, gli investitori al dettaglio di Hong Kong possono scambiare specifici “token a grande capitalizzazione” su borse autorizzate, soggetti a garanzie quali test di conoscenza, profili di rischio e limiti di esposizione. La Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong sta concedendo attivamente licenze agli scambi che rispettano il suo regime di licenze crittografiche.

La recente licenza di approvazione in linea di principio (AIP) concessa alla SEBA Bank dalla SFC consente alla banca di impegnarsi in una serie di attività regolamentate, inclusa la negoziazione di titoli e prodotti relativi ad asset virtuali. Inoltre, l'exchange di criptovalute OKX è attualmente nelle fasi finali per ottenere una licenza VASP (Virtual Asset Service Provider License) a Hong Kong.

Definizioni:

– Yuan digitale: valuta digitale della Banca centrale cinese (CBDC), nota anche come e-CNY.

– Faster Payment System (FPS): un sistema introdotto dall’HKMA che facilita i pagamenti tra banche in dollari di Hong Kong o yuan cinesi.

– Valuta digitale della Banca centrale (CBDC): una forma digitale della valuta fiat di un paese che viene emessa e regolata dalla sua banca centrale.

– Web3: si riferisce alla terza fase di Internet, in cui le applicazioni decentralizzate e la tecnologia blockchain svolgono un ruolo significativo.

