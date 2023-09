Riepilogo: SmartWings, fornitore leader di accessori per la casa intelligente, ha presentato il suo ultimo prodotto, le tonalità intelligenti con supporto Matter. L’inclusione di Matter, uno standard universale di connettività per la casa intelligente, consente agli utenti di integrare perfettamente queste tonalità nei loro ecosistemi di casa intelligente preferiti. Il processo di installazione è semplice e richiede agli utenti di scansionare un codice e seguire le istruzioni di onboarding. Le tendine possono essere facilmente controllate utilizzando Siri o l'app Home, offrendo la comodità di regolare le tendine in base a diversi punti di interruzione durante il giorno. Inoltre, le automazioni HomeKit consentono agli utenti di impostare programmi per l'apertura e la chiusura automatica delle tende. Le tende intelligenti abilitate per Matter di SmartWings forniscono una soluzione versatile e di alta qualità per migliorare l'esperienza della casa intelligente.

SmartWings ha introdotto una nuova versione delle sue tonalità intelligenti che incorpora il supporto Matter, segnando un progresso significativo nella tecnologia della casa intelligente. L'aggiunta di Matter garantisce la compatibilità con vari ecosistemi di casa intelligente, offrendo agli utenti la libertà di scegliere la propria piattaforma preferita. Questa flessibilità è particolarmente preziosa per le persone che potrebbero voler passare a una piattaforma diversa in futuro.

Il processo di installazione di queste tende intelligenti è semplice e intuitivo. Una volta consegnate, le tende devono essere svegliate dal loro stato di sonno profondo caricandole per alcune ore e tenendo premuto il pulsante sul motore. Il montaggio delle tende sul telaio della finestra è un processo semplice, che richiede l'uso di staffe e viti.

Una delle caratteristiche distintive di queste tonalità intelligenti è la capacità di controllarle in diversi punti di interruzione durante il giorno. Utilizzando Siri o l'app Casa, gli utenti possono regolare facilmente le tende in modo che corrispondano alla posizione del sole, offrendo un'esperienza fluida e personalizzabile. Inoltre, l’integrazione delle automazioni HomeKit consente agli utenti di programmare l’apertura e la chiusura automatica delle tende a orari specifici, migliorando ulteriormente la comodità e l’efficienza del prodotto.

Le tonalità intelligenti possono richiedere un investimento maggiore rispetto ad altri prodotti per la casa intelligente, come lampadine o adattatori per prese. Tuttavia, offrono un aggiornamento significativo all’esperienza complessiva della casa intelligente, fornendo sia funzionalità che estetica. SmartWings ha costantemente fornito prodotti eccezionali e le sue tonalità intelligenti abilitate per Matter non fanno eccezione.

– SmartWings è un fornitore leader di accessori per la casa intelligente.

– Matter è uno standard universale di connettività per la casa intelligente.

– HomeKit è il framework per la casa intelligente di Apple.