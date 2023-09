HMD Global annuncia l'espansione del portafoglio di smartphone

HMD Global, la società finlandese indipendente dietro il marchio Nokia, è pronta ad espandere il proprio portafoglio di smartphone con l'introduzione di telefoni con il proprio marchio HMD. Questo annuncio è stato fatto da Jean-Francois Baril, cofondatore, presidente e amministratore delegato di HMD Global.

Secondo Baril, sia i telefoni HMD che quelli Nokia coesisteranno e i clienti potranno aspettarsi una collaborazione “con nuovi entusiasmanti partner”. HMD Global si è posizionata come il produttore di smartphone 5G in più rapida crescita e leader nella sostenibilità con i suoi dispositivi Nokia riparabili.

Con questi risultati al suo attivo, HMD Global è ora pronta per entrare nel mercato in modo indipendente e creare un nuovo mondo per le telecomunicazioni incentrato sulle esigenze dei consumatori. L'azienda è orgogliosa di essere una delle più grandi aziende produttrici di smartphone in Europa e prevede di fornire dispositivi mobili convenienti e di alta qualità ai consumatori di tutto il mondo.

Sebbene nell’annuncio non siano stati forniti dettagli specifici o tempistiche, si prevede che HMD Global rivelerà presto ulteriori informazioni.

