I giocatori molto coinvolti conducono stili di vita sani ed equilibrati, risultati di uno studio

Un recente studio pubblicato sulla rivista Computers in Human Behavior ha rivelato che i giocatori molto coinvolti non mostrano necessariamente comportamenti di gioco problematici o abitudini nutrizionali malsane, nonostante la quantità di tempo che trascorrono giocando ai videogiochi. La ricerca mirava ad approfondire l'impatto dell'industria dei videogiochi sulla vita delle persone e ad affrontare la controversa diagnosi di Internet Gaming Disorder (IGD).

Lo studio ha coinvolto 270 portoghesi di età compresa tra 18 e 60 anni che giocavano ai videogiochi per almeno 7 ore a settimana. I partecipanti hanno risposto a questionari su vari aspetti della loro vita, tra cui abitudini di gioco, salute mentale, attività fisica, modelli di sonno e abitudini alimentari.

Contrariamente alle ipotesi più diffuse, lo studio ha rilevato che la maggior parte dei giocatori più coinvolti non trascorre una quantità eccessiva di tempo giocando. I partecipanti hanno riferito di trascorrere tra 0 e 4 ore al giorno giocando ai videogiochi, in linea con la ricerca precedente. Inoltre, molti partecipanti si sono impegnati in attività fisica, partecipando a sport di squadra, allenamento di resistenza, sport individuali e sport da combattimento, sfatando così l’idea che il gioco sia associato negativamente all’attività fisica.

Durante le sessioni di gioco, i partecipanti hanno mostrato abitudini alimentari sane, consumando poche bevande energetiche o snack ultra-elaborati. Solo una piccola percentuale di partecipanti ha ottenuto punteggi superiori al valore limite per IGD, indicando che la maggior parte non mostrava segni di dipendenza dal gioco. Tuttavia, circa la metà dei partecipanti presentava uno scarso benessere psicologico e una scarsa qualità del sonno.

Lo studio evidenzia la necessità di comprendere ulteriormente le complesse relazioni tra gioco, scelte di vita e salute mentale tra i giocatori molto coinvolti. Sottolinea inoltre che il gioco può essere un hobby che non porta necessariamente alla dipendenza o ad abitudini malsane.

Nel complesso, lo studio suggerisce che i giocatori molto coinvolti conducono stili di vita sani ed equilibrati, sfidando le ipotesi comuni sugli effetti negativi del gioco. Tuttavia, c'è ancora molto da scoprire e sono necessarie ulteriori ricerche per esplorare i problemi di salute mentale e altri fattori che potrebbero influenzare il benessere dei giocatori.

