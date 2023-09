Lo spyware collegato alla società israeliana NSO sfrutta i difetti dei dispositivi Apple

I ricercatori del gruppo di controllo digitale Citizen Lab hanno scoperto uno spyware che ritengono sia collegato alla società israeliana NSO e sfrutti una falla recentemente scoperta nei dispositivi Apple. Lo spyware, noto come Pegasus, è stato trovato sul dispositivo Apple di un dipendente di un gruppo della società civile con sede a Washington. Citizen Lab ha affermato che questo incidente evidenzia l’importante ruolo che la società civile svolge nel rilevare attacchi informatici sofisticati.

I dettagli specifici riguardanti l’individuo e l’organizzazione interessati non sono stati divulgati. Tuttavia, la falla in questione può compromettere gli iPhone con l’ultima versione di iOS (16.6) senza alcuna interazione da parte della vittima. Come risultato dei risultati di Citizen Lab, Apple ha rilasciato nuovi aggiornamenti per risolvere le vulnerabilità.

Un portavoce della NSO non ha fornito commenti immediati sulla ricerca condotta da Citizen Lab. Vale la pena notare che NSO è stata sottoposta a controlli ed è stata inserita nella lista nera del governo degli Stati Uniti dal 2021 a causa di presunti abusi, inclusa la sorveglianza di funzionari governativi e giornalisti.

In risposta alla scoperta, Citizen Lab ha invitato gli utenti ad aggiornare i propri dispositivi Apple per proteggerli da potenziali violazioni della sicurezza. Apple ha confermato l'esistenza del difetto e ha incoraggiato i propri clienti a installare gli ultimi aggiornamenti software.

Sebbene questo incidente sollevi preoccupazioni sulla sicurezza dei dispositivi Apple, evidenzia anche l’importanza di una collaborazione continua tra ricercatori di sicurezza informatica e aziende tecnologiche. Tali partnership possono aiutare a identificare e affrontare le vulnerabilità prima che possano essere sfruttate da soggetti malintenzionati.

