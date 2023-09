Il prossimo evento di lancio dell'iPhone di Apple e il suo potenziale impatto sulla performance delle azioni

Apple è pronta a svelare il suo ultimo modello di iPhone, l’iPhone 15, in occasione del suo attesissimo evento di lancio, “Wonderlust”. Storicamente, le azioni Apple tendono a sovraperformare nei sei mesi successivi al lancio di un iPhone. Tuttavia, entro uno o tre mesi dall’evento, il titolo si muove in linea con il mercato, secondo l’analista di Morgan Stanley Erik Woodring. Nonostante questo trend positivo, le azioni Apple hanno dovuto affrontare sfide nelle ultime sessioni a causa delle notizie secondo cui la Cina avrebbe vietato l'uso degli iPhone nelle agenzie governative e nelle imprese statali. Queste sfide, insieme a un contesto macroeconomico più debole e al rallentamento della spesa dei consumatori, hanno contribuito a un calo del 4.4% delle azioni Apple questo mese.

Gli analisti stanno osservando attentamente l’eventuale impatto sulla domanda derivante da potenziali aumenti di prezzo per i modelli iPhone 15 Pro. L'analista di Barclays Tim Long prevede che ci saranno ostacoli per le unità vendute, in particolare a causa dell'aumento dei prezzi medi di vendita a fronte di un clima economico generale più debole. Le aspettative di Wall Street per l'iPhone di quest'anno includono aggiornamenti minori come un processore interno, un telaio, porte USB-C aggiornati e fotocamera, batteria e processore potenzialmente aggiornati per i modelli Pro. Si prevede inoltre che l'Apple Watch riceva una batteria migliorata e nuovi colori del cinturino.

Con la possibilità di aumenti di prezzo per i modelli Pro, alcuni analisti prevedono un aumento delle stime sulle entrate dell'iPhone. Angelo Zino del CFRA suggerisce che l'aumento dei prezzi potrebbe aumentare le stime delle entrate dal 6% all'8%. Nonostante le speculazioni sui potenziali aumenti di prezzo e la mancanza di un fattore “wow” nel lancio del prodotto di quest'anno, la qualità costruttiva costante di Apple, gli aggiornamenti software e il guadagno di quote di mercato sono stati riconosciuti dagli analisti come fattori che contribuiscono positivamente.

Quando si considera l’impatto sulle azioni Apple, è importante notare che le tendenze storiche suggeriscono un periodo potenzialmente più debole in futuro, con recenti notizie provenienti dalla Cina e segnali di indebolimento della spesa al consumo. Woodring di Morgan Stanley indica che gli eventi di lancio di Apple spesso si traducono in uno scenario di “vendita delle notizie”, con le azioni che sottoperformano di circa 15 punti base il giorno del lancio e rimangono in linea con il mercato nei successivi tre mesi. Tuttavia, i dati passati mostrano anche che le azioni Apple hanno sovraperformato il mercato di quasi il 14% in media nei tre mesi precedenti il ​​lancio e di quasi il 19% nei sei mesi precedenti. Ciò indica che, anche se potrebbe esserci una performance più debole a breve termine, gli investitori che tengono duro potrebbero vedere le azioni sovraperformare in media dell’8% nei sei mesi successivi all’evento.

Guardando al futuro, Wall Street vede prospettive positive a lungo termine per le azioni Apple, ma potrebbe volerci del tempo prima che questi fattori favorevoli si materializzino. È essenziale considerare il potenziale impatto delle basse stime di acquisto e delle aspettative di spedizioni stabili sulla performance azionaria di quest'anno. Sebbene la valutazione delle azioni di Apple rimanga elevata rispetto ai livelli storici, ci sono fattori come la domanda repressa e i facili confronti anno su anno che posizionano Apple per una sovraperformance nel nuovo anno.

Fonte:

– Erik Woodring, analista di Morgan Stanley

– Tim Long, analista di Barclays

– Angelo Zino, analista del CFRA

– L’analista di Jefferies Andrew Uerkwitz

– Bernstein (dati analizzati)

– Conferenza mondiale degli sviluppatori di Apple