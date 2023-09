Mortal Kombat 1: Jean-Claude Van Damme nel ruolo di Johnny Cage

L'attesissimo Mortal Kombat 1 uscirà presto e una delle rivelazioni più emozionanti è stata l'inclusione dell'attore e artista marziale Jean-Claude Van Damme nel ruolo di Johnny Cage. Il coinvolgimento di Van Damme nel gioco è particolarmente significativo perché ha svolto un ruolo chiave nella creazione dello stesso Mortal Kombat.

Quando gli sviluppatori, Ed Boon e John Tobias, lavoravano per Midway, inizialmente si erano rivolti a Van Damme per recitare in un gioco arcade. Tuttavia, l'attore ha rifiutato l'offerta, il che ha portato Boon e Tobias a sviluppare invece il loro progetto originale di gioco di combattimento. Questa decisione alla fine portò alla nascita di Mortal Kombat.

Ora, in una recente apparizione nel talk show Hot Ones, Ed Boon ha svelato il primo sguardo a Van Damme nei panni di Johnny Cage. Durante l'intervista, Boon ha discusso della storia dell'attore con il franchise mentre sopportava il caldo di un'ala calda da 71,000 unità Scoville. Boon ha rivelato di aver fatto diversi tentativi per coinvolgere Van Damme in passato, ma questa volta hanno trovato l'oro e sono riusciti a garantire la sua partecipazione.

Nello snippet di Van Damme nei panni di Cage, lo vediamo prepararsi a combattere un'altra versione di Johnny Cage nella sua casa di Hollywood. Il costume ricorda la giovinezza di Van Damme, in particolare i suoi ruoli in Bloodsport e Kickboxer, in cui indossava l'iconico outfit composto da cintura, pantofole e pantaloncini in spandex.

Mortal Kombat 1 presenta anche altri volti famosi di celebrità, tra cui Megan Fox nei panni di Nitara, John Cena nei panni di Peacemaker, Antony Starr nei panni di Homelander e JK Simmons nei panni della voce di Omni-Man. Questi personaggi fanno parte del primo Kombat Pack del gioco.

I fan attendono con impazienza l'uscita di Mortal Kombat 1, il cui lancio è previsto per il 19 settembre per Nintendo Switch, PlayStation 5, PC Windows e Xbox Series X. L'accesso anticipato è disponibile per cinque giorni tramite la Premium Edition, che include il gioco. , il primo Kombat Pack e la skin Jean-Claude Van Damme Johnny Cage.

