Ottieni il Samsung Galaxy S22 a un prezzo imbattibile

Giffgaff, un rinomato rivenditore di telefoni, offre il Samsung Galaxy S22 5G ad un prezzo incredibilmente basso di £ 339. Questo accordo ti consente di acquistare un telefono ricondizionato in condizioni "Buone" con 128 GB di spazio di archiviazione. Se preferisci un telefono in condizioni migliori, puoi optare per la versione 'Come nuovo' per £ 479, che include anche la consegna gratuita. Il telefono è disponibile in vari colori, come nero, oro rosa, verde e bianco.

Giffgaff offre una garanzia di 24 mesi per una maggiore tranquillità quando si acquista un telefono ricondizionato. Prima di inviarlo, il telefono viene sottoposto a un controllo sanitario di 30 punti e la durata della batteria è garantita almeno all'80% della sua capacità originale. Inoltre, tutti i telefoni vengono cancellati professionalmente.

Se sei un nuovo utente giffgaff, dovrai acquistare un piano dati con un valore minimo di £ 10 per 20 GB. Tuttavia, questo piano è su base mensile, il che significa che non ci sono contratti o impegni a lungo termine. Inoltre, giffgaff offre una politica di restituzione di 21 giorni senza problemi o difficoltà.

Il Samsung Galaxy S22, rilasciato nel 2022, ha un costo iniziale di £ 769. Vanta dimensioni ridotte, una fotocamera versatile, un design elegante e prestazioni eccellenti. Considerando che il modello successivo, l'S23, non offriva molti cambiamenti significativi, il Galaxy S22 è una scelta altamente consigliata.

