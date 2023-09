Il potenziale iniziale del marketing digitale e la crescita del gruppo di marketing antologico

Mary Fastenau, senior partner di Anthology Marketing Group, riflette sugli albori di Internet e sul suo potenziale per il marketing digitale. A metà degli anni '90, mentre lavorava presso Starr Seigle Communications, Fastenau si rese conto che Internet forniva una piattaforma paritaria per consentire alle aziende di tutte le dimensioni di competere. Ha avuto un momento "aha" quando ha creato un tour virtuale dell'hotel Halekulani e qualcuno ha prenotato la suite presidenziale dopo aver visto il tour. Le entrate generate da questa prenotazione coprivano il costo della creazione del sito web dell'hotel.

Fastenau sottolinea il vantaggio del marketing digitale nel poter testare e garantire che le ipotesi siano effettivamente rilevanti per le persone reali. Anche con ipotesi ben documentate, il marketing digitale consente alle aziende di raccogliere dati e prendere decisioni informate basate sulle interazioni reali degli utenti.

Starr Siegle Communications è infine diventata Anthology Marketing Group nel 2007. Oggi, Anthology Marketing Group fa parte di Finn Partners, una società globale di marketing e comunicazione. L'agenzia rappresenta diversi clienti come Hawai'i Pacific Health, Hawai'i Tourism Authority, Hawaiian Telcom e 'Iolani School. Anthology Marketing Group è diventata la più grande agenzia integrata di marketing e comunicazione nello stato delle Hawaii.

Servco Pacific Inc., fondata nel 1919 come officina di riparazione per due auto sulla costa nord di O'ahu, è la più grande azienda privata delle Hawaii con operazioni negli Stati Uniti e in Australia. Guidata da un modello di business basato sul valore, Servco Pacific possiede attività nella distribuzione e vendita al dettaglio di automobili, nel car sharing, negli strumenti musicali e nel capitale di rischio. Man mano che l'azienda si evolve, mira a fornire soluzioni di mobilità innovative per soddisfare le esigenze dei clienti e delle comunità alle Hawaii e oltre.

