Gli azionisti Apple sperano nel lancio di iPhone 15 tra le preoccupazioni della Cina

By

Con l'evento annuale di lancio del prodotto Apple di settembre proprio dietro l'angolo, gli investitori attendono con impazienza la presentazione dell'attesissimo iPhone 15. Tuttavia, le preoccupazioni sulla Cina hanno gettato un'ombra sulle azioni del colosso tecnologico negli ultimi giorni. Le notizie di un potenziale divieto ai dipendenti governativi di utilizzare iPhone e altri dispositivi di marca straniera sul posto di lavoro a Pechino hanno causato alcune incertezze.

Nonostante queste preoccupazioni, le azioni Apple avevano registrato buoni risultati prima delle notizie dalla Cina. Dopo un breve calo sugli utili trimestrali nel mese di agosto, il titolo è salito di oltre il 9% nelle settimane precedenti il ​​5 settembre. Storicamente, il periodo precedente all’evento annuale sui prodotti Apple è stato rialzista per le azioni della società, in particolare dal 2016, quando Apple ha iniziato a sovraperformare l’indice S&P 500.

Guardando indietro alle prestazioni di Apple negli anni precedenti, vediamo un record contrastante. Nel 2016, il titolo è rimasto stabile prima di balzare di quasi il 7% in seguito all’evento mediatico. Nel 2017, le azioni sono scese prima di risalire verso la fine dell’anno. Tuttavia, il 2018 ha visto un calo dopo l’evento, mentre il 2019 e il 2020 hanno registrato guadagni significativi. Nel 2021, il titolo è crollato prima di riprendersi dopo l’evento e nel 2022 ha inciampato in seguito.

Il lancio del prodotto di quest'anno, denominato “Wonderlust”, includerà una presentazione del CEO Tim Cook dal quartier generale di Apple a Cupertino, in California. Le recenti notizie riguardanti il ​​potenziale divieto di utilizzo dell'iPhone da parte dei dipendenti del governo cinese non hanno fatto altro che aumentare l'attesa per l'evento.

Sebbene le azioni Apple abbiano subito perdite la scorsa settimana, molti analisti ritengono che la svendita sia eccessiva. Wedbush Securities, ad esempio, ritiene che i guadagni azionari di Apple nel mercato cinese degli smartphone superino il potenziale impatto di un divieto governativo. Goldman Sachs stima che un simile divieto interesserebbe circa il 7.5% della popolazione occupata cinese e avrebbe un impatto dell'1% sulle entrate di Apple.

Jim Cramer, un importante investitore, continua a mantenere la sua visione ottimistica su Apple, affermando che i consumatori cinesi stanno ancora acquistando prodotti Apple. Nonostante le preoccupazioni per la Cina, gli azionisti Apple rimangono fiduciosi nel lancio dell’iPhone 15 e attendono con impazienza l’annuncio.

Fonte:

– [Fonte 1] (URL)

– [Fonte 2] (URL)