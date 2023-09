Sei interessato a passare a uno degli ultimi iPhone o hai un modello più vecchio che prende polvere in un cassetto? Se è così, ti starai chiedendo come funzionano le permute di iPhone di Apple e come puoi ottenere denaro o credito per il tuo attuale telefono.

Le permute di iPhone di Apple sono un modo conveniente per aggiornare il tuo telefono riducendo il costo del nuovo dispositivo. Il processo prevede in genere i seguenti passaggi:

1. Valutazione del valore: Apple fornisce uno strumento online o una valutazione in negozio per determinare il valore di permuta del tuo telefono. Vengono presi in considerazione fattori come il modello, la capacità di memoria e le condizioni del dispositivo.

2. Scelta dell'opzione di permuta: Una volta determinato il valore di permuta, puoi decidere se ricevere un credito per l'acquisto di un nuovo iPhone o ricevere una carta regalo Apple Store da utilizzare per acquisti futuri.

3. Preparazione del telefono: prima di permutare il tuo iPhone, è importante eseguire il backup dei dati e cancellare tutte le informazioni personali dal dispositivo. Apple fornisce istruzioni dettagliate su come eseguire questa operazione per garantire che la tua privacy sia protetta.

4. Completamento della permuta: se scegli di permutare il tuo telefono online, Apple ti invierà un'etichetta di spedizione prepagata per inviare il tuo dispositivo. Se preferisci una permuta in negozio, puoi visitare un Apple Store e completare la transazione di persona.

5. Ricezione di carta di credito o regalo: una volta che Apple riceve la permuta, ne convaliderà le condizioni ed elaborerà di conseguenza la carta di credito o regalo. L'importo verrà utilizzato per l'acquisto del tuo nuovo iPhone o archiviato per un utilizzo futuro.

Con il potenziale rilascio dell'iPhone 15 (o un altro nome per l'ultimo iPhone), ora è un ottimo momento per considerare la permuta del tuo attuale telefono. Il programma di permuta di Apple offre un'opzione conveniente ed economicamente vantaggiosa per gli utenti di iPhone.

Fonte:

– Apple.com – Programma di permuta iPhone

– Apple.com – Come cancellare il tuo iPhone, iPad o iPod touch prima di venderlo