"Jean-Claude Van Damme debutta nel ruolo di Johnny Cage in Mortal Kombat 1"

By

Mortal Kombat 1 presenterà un entusiasmante cast di celebrità, tra cui JK Simmons, John Cena e Megan Fox. Tuttavia, una delle aggiunte più importanti al gioco è la star d'azione degli anni '80 Jean-Claude Van Damme, che fa un cameo nei panni di Johnny Cage. Il co-creatore della serie Ed Boon ha condiviso online le sembianze di Van Damme nel gioco, rivelando l'aspetto del suo personaggio.

Con un'interessante mossa di marketing, Boon è recentemente apparso nello show YouTube "Hot Ones" condotto da First We Feast. Durante la sua apparizione di 14 minuti, Boon ha discusso di Mortal Kombat 1 e della storia della serie mentre assaggiava varie salse piccanti con ali di pollo. Il video mostrava anche alcuni filmati di gioco, incluso un breve scorcio del personaggio di Van Damme al minuto 5:52. Nella clip, Van Damme pompa l'aria, lancia l'uccello e ha una sorprendente somiglianza con il suo io più giovane.

Boon ha anche condiviso una storia intrigante su come il coinvolgimento di Van Damme in Mortal Kombat 1 porti la serie al punto di partenza. Ha rivelato che il gioco ha avuto origine dai tentativi falliti di NetherRealm Studios di creare un gioco incentrato su Jean-Claude Van Damme circa 30 anni fa. Nonostante la resistenza iniziale di Van Damme, il team è finalmente riuscito a assicurarsi la sua partecipazione, creando un momento emozionante per il team di sviluppo.

Van Damme nei panni di Johnny Cage farà parte del DLC Kombat Pack del giorno del lancio di Mortal Kombat 1, in uscita il 19 settembre per PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch e PC.

Fonte:

- First We Feast's Hot Ones su YouTube