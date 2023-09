I glitch di Starfield offrono momenti divertenti nel nuovo gioco di ruolo spaziale di Bethesda

By

Starfield, l'attesissimo gioco di ruolo spaziale di Bethesda, è stato ufficialmente lanciato fuori dall'accesso anticipato e sta ricevendo recensioni positive per essere uno dei giochi meno bug rilasciati dallo studio. Sebbene il gioco sia relativamente privo di problemi, alcuni divertenti problemi sono riusciti a sfuggire, offrendo ai giocatori momenti di umorismo inaspettati.

Un problema tecnico riguarda la mancanza della testa e della parte superiore del corpo degli NPC, che danno luogo a conversazioni particolari con occhi fluttuanti e parrucchini. Questi incontri insoliti non erano qualcosa che i giocatori avevano previsto durante i loro viaggi intergalattici. Un altro problema tecnico riguarda "Il Cacciatore", un personaggio enigmatico che scivola con grazia contro un muro dopo aver detto al giocatore che "lo vedranno in giro". Sebbene non intenzionale, questo atto di scomparsa aggiunge un tocco comico al gioco.

Oltre a questi problemi, gli NPC di Starfield dimostrano anche una mancanza di spazio personale, interrompendo spesso le conversazioni senza riguardo per la privacy. I giocatori hanno condiviso video di veri e propri invasori spaziali che irrompono nelle loro conversazioni, provocando risate incontrollabili.

Anche l'amato ritorno al passato di Elder Scrolls, il Fan Adorante, ha fatto ritorno a Starfield. Tuttavia, non è privo di stranezze. I giocatori lo hanno visto correre sullo schermo in modo maniacale o affondare nel pavimento. Nonostante questi comportamenti irregolari, i giocatori apprezzano il supporto incrollabile e la devozione del Fan Adorante, arrivando addirittura a camminare nel fuoco per assistere il giocatore.

Altri compagni in Starfield, come VASCO, un compagno robotico, hanno la loro giusta dose di problemi. Alcuni giocatori hanno incontrato NPC VASCO decking nel bel mezzo di una conversazione, mentre altri lo hanno visto levitare e appollaiarsi sulle navi, mettendo in mostra le sue abilità.

Un problema tecnico particolarmente divertente prevede che il protagonista incontri un personaggio con un codice di abbigliamento minimo, portando a una doppia ripresa. I giocatori hanno condiviso i video delle loro reazioni sorprese a questo spettacolo inaspettato.

Infine, i giocatori hanno incontrato pirati che ballavano la breakdance, girando e volteggiando impeccabilmente durante gli scontri a fuoco. Queste mosse inaspettate forniscono uno spettacolo divertente per i giocatori abituati a incontri di combattimento più convenzionali.

Nonostante questi problemi, Starfield ha già raccolto una base di giocatori significativa, con sei milioni di giocatori che prendono il volo. Che i giocatori abbiano riscontrato o meno questi problemi, il gioco continua a fornire un'esperienza coinvolgente e divertente nella vastità dello spazio.

Fonte:

– Articolo originale: [Titolo articolo fonte]

– Immagini: [Fonte immagine 1], [Fonte immagine 2], [Fonte immagine 3], [Fonte immagine 4], [Fonte immagine 5], [Fonte immagine 6]

– Video: [Sorgente video 1], [Sorgente video 2], [Sorgente video 3], [Sorgente video 4], [Sorgente video 5], [Sorgente video 6]