Metro propone una rete di comunicazione dei trasporti con cartelloni pubblicitari digitali

Metro sta cercando l'approvazione per la sua proposta di "Transportation Communication Network", che comporterebbe la costruzione di un massimo di 86 cartelloni pubblicitari digitali in varie proprietà di proprietà di Metro in tutta Los Angeles. Il piano prevede anche la rimozione di 200 segnali esterni esistenti sulle proprietà della metropolitana. La nuova segnaletica digitale sarà collocata in 22 delle 35 aree del piano comunitario della città.

Si prevede che la segnaletica proposta sarà redditizia, con ricavi pubblicitari stimati tra 300 e 500 milioni di dollari su un periodo di 20 anni. Il ricavato verrebbe diviso tra Metro e la città di Los Angeles, e la città sarebbe tenuta a stanziare i fondi per progetti legati ai trasporti.

Oltre a generare entrate, i cartelloni pubblicitari digitali potrebbero servire ad altri scopi. Avrebbero la capacità di trasmettere messaggi di pubblica sicurezza e raccogliere dati sui viaggi e sul traffico in tempo reale. Questi dati potrebbero essere utilizzati per migliorare la tempistica del segnale e dare priorità al trasporto pubblico.

Tuttavia, è probabile che il piano proposto incontri opposizione. Gli oppositori del Transportation Communication Network hanno già espresso le loro obiezioni in precedenti incontri e ci sono segnalazioni di potenziali sfide legali al progetto.

Nel complesso, la rete di comunicazione dei trasporti proposta da Metro ha il potenziale per generare introiti pubblicitari significativi fornendo allo stesso tempo vantaggi come messaggi di pubblica sicurezza e migliori infrastrutture di trasporto. Il piano sarà sottoposto a revisione da parte della Commissione per la pianificazione urbana di Los Angeles la prossima settimana.

Fonte:

– Rapporto dello staff della rete di comunicazione dei trasporti metropolitani

– Rapporto di gennaio 2023 al Metro Board

– Il rapporto del Los Angeles Times sull’opposizione e sulle potenziali sfide legali