L'investitore Dan Niles vende le azioni Apple e scommette contro il gigante della tecnologia

Il famoso investitore Dan Niles ha fatto notizia giovedì quando ha rivelato la sua decisione di vendere le sue azioni Apple e assumere una posizione short significativa contro il colosso della tecnologia. Niles, fondatore e gestore senior del portafoglio del Fondo Satori, ha annunciato il passaggio su X (ex Twitter) affermando: "Venduto $ AAPL e ora il nostro più grande short su un singolo titolo".

Niles aveva inizialmente acquistato azioni Apple il 18 agosto, ma ha iniziato a venderle mercoledì, adducendo varie ragioni per la sua decisione. Una delle preoccupazioni che ha evidenziato è stata il potenziale rischio derivante dal piano cinese di estendere il divieto di utilizzo dell'iPhone alle società statali. Questa notizia, come riportato da Bloomberg, si è aggiunta alla pressione al ribasso sul titolo Apple, che era già in calo da due giorni consecutivi, provocando perdite superiori al 6% nella settimana.

Inoltre, Niles ha espresso preoccupazione per la rinascita di Huawei, una società di telecomunicazioni con sede a Shenzhen. Huawei ha recentemente presentato il suo ultimo sistema operativo mobile, HarmonyOS 4, insieme a un assistente AI migliorato, segnalando un rinnovato impegno per rafforzare il proprio business degli smartphone. Niles vede questo come una potenziale minaccia per la quota di mercato di Apple.

Inoltre, Niles ritiene che la ripresa dei pagamenti dei prestiti studenteschi potrebbe portare i consumatori a stringere i cordoni della borsa, con un potenziale impatto sulla domanda dei nuovi modelli di iPhone di Apple che verranno lanciati in autunno.

Infine, l'investitore ha espresso preoccupazione per l'elevata valutazione di Apple, dato il recente calo delle entrate negli ultimi trimestri. Niles ha messo in dubbio il rapporto prezzo/utili della società per l’anno 2023, confrontandolo con il rapporto S&P e suggerendo che gli investitori potrebbero iniziare a mettere in discussione la valutazione premium di Apple.

In sintesi, la decisione di Dan Niles di vendere le sue azioni Apple e scommettere contro la società riflette le preoccupazioni per il potenziale divieto della Cina, la rinascita di Huawei, il potenziale rallentamento della domanda dei consumatori e l’elevata valutazione di Apple rispetto alla sua recente performance finanziaria. Essendo un investitore ampiamente seguito, la mossa di Niles ha attirato l'attenzione sulle sfide e sui rischi affrontati da una delle aziende tecnologiche di maggior valore al mondo.

