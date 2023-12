L'ISRO punta su audaci missioni lunari, tra cui il ritorno di campioni e lo sviluppo di una stazione spaziale

In un recente sviluppo, l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha delineato i suoi piani ambiziosi per le future missioni lunari, tra cui Chandrayaan-4 e lo sviluppo di una stazione spaziale indiana. Basandosi sul successo di Chandrayaan-3, la prossima missione lunare dell'ISRO, Chandrayaan-4, avrà l'obiettivo primario di recuperare rocce e suolo lunari per l'ispezione di persona.

Durante una conferenza al Centro Culturale Rashtrapati Bhavan, il capo dell'ISRO S Somanath ha espresso l'impegno dell'organizzazione a riportare le rocce lunari sulla Terra. “Sulla Luna i nostri interessi non sono ancora finiti. Assicuro a Rashtrapati Ji che porteremo noi stessi alcune rocce lunari", ha dichiarato Somanath, sottolineando la determinazione dell'ISRO a garantire campioni lunari.

Nilesh Desai, direttore del Centro applicazioni spaziali, ha rivelato che il lancio di Chandrayaan-4 dovrebbe avvenire nei prossimi cinque-sette anni e sarà caratterizzato da un rover più grande del suo predecessore. La missione coinvolgerà quattro moduli, ciascuno cruciale per il successo della missione, considerando la complessità del recupero e del ritorno dei campioni lunari.

Il capo dell'ISRO, Somanath, ha sottolineato le sfide tecnologiche legate al ritorno dalla Luna e all'atterraggio sicuro sulla Terra. “Se vuoi andare sulla Luna, tornare indietro, atterrare e recuperare tutto, allora avrai bisogno di molta più tecnologia di quella di cui disponiamo effettivamente per farla atterrare”, ha spiegato. La missione di restituzione dei campioni sarà completamente autonoma e l’ISRO mira a lanciarla entro i prossimi quattro anni.

Oltre alle missioni lunari, Somanath ha discusso anche dei piani dell'ISRO per la missione Gaganyaan, la missione con equipaggio dell'India nello spazio, e lo sviluppo di una stazione spaziale indiana entro il 2035. Ha rivelato che il primo modulo della stazione spaziale dovrebbe essere lanciato nel 2028, con completamento previsto per la metà degli anni '2030. L’ISRO richiederà razzi nuovi e più grandi per supportare questa ambiziosa impresa.

Oltre a Chandrayaan-4, l'ISRO sta anche collaborando con la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) sulla missione Lunar Polar Exploration (LUPEX), il cui lancio è previsto per il 2025. Questi sforzi testimoniano la crescente importanza dell'India nel campo dell'esplorazione spaziale e aprono le porte a strada per ulteriori progressi e collaborazioni internazionali in futuro.