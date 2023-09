I ricercatori di Harvard lanciano un centro per studiare il benessere digitale degli adolescenti

By

La Graduate School of Education dell'Università di Harvard aprirà il mese prossimo il Center for Digital Thriving, un centro di ricerca che indagherà sul benessere digitale degli adolescenti. Il centro collaborerà con università, professionisti della salute mentale, educatori e famiglie per condurre ricerche e acquisire informazioni sull’impatto della tecnologia sul benessere psicologico ed emotivo degli adolescenti.

Uno degli obiettivi principali del centro è comprendere le sfide e le opportunità che la tecnologia presenta ai giovani. I ricercatori mirano a esplorare come l’uso di dispositivi e piattaforme digitali influisce su vari aspetti della vita degli adolescenti, tra cui la salute mentale, le relazioni sociali e il rendimento scolastico.

Studiando le abitudini digitali degli adolescenti, il centro spera di identificare strategie e interventi che possano promuovere un benessere digitale positivo. Ciò potrebbe comportare l’educazione di genitori, educatori e adolescenti stessi su sane abitudini digitali, nonché lo sviluppo di strumenti e risorse in grado di migliorare le loro esperienze online.

I risultati della ricerca del centro saranno preziosi non solo per genitori ed educatori, ma anche per politici e aziende tecnologiche. Fornirà approfondimenti basati sull’evidenza sugli effetti della tecnologia sugli adolescenti e aiuterà a orientare lo sviluppo di politiche e linee guida che promuovano un uso responsabile e vantaggioso delle piattaforme digitali.

Nel complesso, il Center for Digital Thriving dell’Università di Harvard mira a colmare il divario tra ricerca e pratica nel campo del benessere digitale. Conducendo una ricerca rigorosa e coinvolgendo diverse parti interessate, si cerca di creare una migliore comprensione del complesso rapporto tra adolescenti e tecnologia e di contribuire allo sviluppo di strategie che migliorino il loro benessere nell’era digitale.

Fonte:

– Graduate School of Education dell'Università di Harvard

– Il Centro per la prosperità digitale dell’Università di Harvard