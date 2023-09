Accesso ai titoli digitali ampliato per i lettori in Texas

L'Harrington Library Consortium ha annunciato la sua partecipazione alla rete Texas cloudLink, consentendo ai lettori di accedere a una vasta libreria di titoli digitali. Aderendo a questo programma statale, i titolari delle carte delle 87 biblioteche membri del consorzio possono ora usufruire di oltre un quarto di milione di ebook e audiolibri scaricabili. Questa collaborazione consente ai titolari di carta di accedere a un'ampia raccolta di risorse a portata di mano.

La rete Texas cloudLink comprende le biblioteche del Texas che hanno accettato di condividere la propria libreria di titoli digitali attraverso la 3M Cloud Library. Con quasi 250,000 copie condivisibili totali disponibili, questa raccolta continua a crescere con aggiunte trimestrali. Gli 8,377 titoli del consorzio saranno integrati nella collezione delle biblioteche membri esistenti, espandendo ulteriormente il pool di risorse per i titolari della carta.

Un cambiamento entusiasmante per i titolari della carta della Biblioteca pubblica di Amarillo è la possibilità di cercare i titoli disponibili sia sulle app CloudLibrary che su SimplyE. Queste app possono essere facilmente scaricate dall'App Store di Apple o dal Google Play Store. Nello specifico, l'app CloudLibrary consente agli utenti di cercare titoli di proprietà del Texas cloudLink Group. Per accedere alla collezione della biblioteca, gli utenti devono selezionare Harrington Library Consortium su CloudLibrary o Amarillo Public Library su SimplyE come biblioteca di casa. Per accedere alle risorse sono necessarie le credenziali di accesso, incluso il numero della tessera della biblioteca e il PIN.

Anche la Biblioteca pubblica di Amarillo ha recentemente aderito al programma SimplyE della Texas State Library and Archives Commission, con il risultato che il numero di titoli scaricabili a disposizione dei titolari della carta è più che raddoppiato. Questa espansione delle risorse digitali migliora ulteriormente l’esperienza di lettura per gli utenti delle biblioteche.

Con questa collaborazione e l'introduzione di nuove app, i lettori in Texas possono facilmente esplorare una vasta gamma di libri e audiolibri digitali. La partnership tra le biblioteche attraverso la rete Texas cloudLink garantisce maggiore accesso e disponibilità per i lettori, creando un'esperienza più comoda e coinvolgente per tutti.

Definizioni:

– Harrington Library Consortium: un collettivo di biblioteche del Texas che lavorano insieme per espandere l'accesso alle risorse per i propri utenti.

– Texas cloudLink: una rete di biblioteche del Texas che consente ai membri di condividere tra loro le risorse della propria biblioteca digitale.

– 3M Cloud Library: una piattaforma che fornisce l'accesso a titoli digitali, inclusi ebook e audiolibri.

Fonte:

– Il Consorzio della Biblioteca di Harrington

– Commissione per la Biblioteca e gli archivi dello stato del Texas