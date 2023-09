Le menti più felici riconosciute dall'ISG per la trasformazione digitale Lavorano con DoubleVerify

Happiest Minds Technologies, azienda tecnologica leader specializzata nella trasformazione digitale, è stata premiata da ISG, azienda leader nella ricerca e consulenza tecnologica, per il suo lavoro con la società di media e intrattenimento DoubleVerify. Happiest Minds è stato selezionato come uno dei cinque progetti riconosciuti nella categoria media e intrattenimento.

DoubleVerify, cliente di Happiest Minds dal 2018, fornisce soluzioni che aumentano la fiducia nelle metriche relative alla pubblicità digitale. DoubleVerify desiderava espandere la propria offerta alle TV connesse e alle piattaforme OTT, che richiedevano una solida garanzia di qualità delle metriche di reporting. Happiest Minds ha effettuato una valutazione utilizzando il suo framework Test Maturity Assessment (TMA) e ha aiutato DoubleVerify a modernizzare il suo stack tecnologico e a ottenere l'accreditamento dal Media Rating Council.

La partnership tra DoubleVerify e Happiest Minds è stata descritta come un catalizzatore per entrambe le aziende. Nisim Tal, Chief Technology Officer di DoubleVerify, ha elogiato Happiest Minds per aver fornito metodologie agili, processi solidi e talento esperto, che hanno creato un ambiente per l'innovazione e l'eccellenza aziendale.

Joseph Anantharaju, Vicepresidente esecutivo e CEO di Product Engineering Services presso Happiest Minds, ha sottolineato l'esperienza dell'azienda nella collaborazione con aziende SaaS aziendali, alimentando lo sviluppo e l'innovazione di nuovi prodotti accelerando al tempo stesso il time-to-market. Ha descritto il riconoscimento ISG come una testimonianza delle capacità di ingegneria digitale di Happiest Minds.

Paul Reynolds, partner ISG e Chief Research Officer, ha evidenziato l'adozione accelerata delle tecnologie digitali e dei modelli di business osservata nei casi di studio di quest'anno. Il case study di Happiest Minds con DoubleVerify si è rivelato un esempio di come la trasformazione digitale possa guidare lo sviluppo del prodotto e ottenere il vantaggio di chi si muove per primo in un mercato inesplorato.

Happiest Minds Technologies Limited è un'azienda IT attenta che consente la trasformazione digitale per aziende e fornitori di tecnologia. Sfruttano tecnologie dirompenti come l'intelligenza artificiale, la blockchain, il cloud e l'IoT per offrire ai clienti esperienze fluide e informazioni utili.

DoubleVerify è una piattaforma software leader per la misurazione e l'analisi dei media digitali, che mira a rafforzare l'ecosistema della pubblicità digitale e garantire uno scambio di valore equo tra acquirenti e venditori di media digitali.

Nel complesso, il riconoscimento di Happiest Minds da parte di ISG evidenzia le loro capacità di ingegneria digitale e la loro capacità di aggiungere valore al percorso di crescita di DoubleVerify.

– [ISG](https://www.isg-one.com)

– [Happiest Minds Technologies Limited](https://www.happiestminds.com)

– [DoubleVerify](https://www.doubleverify.com)