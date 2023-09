L’Irlanda abbraccia la tendenza del cashless: cosa significa per i consumatori?

Ai clienti irlandesi viene chiesto sempre più spesso di pagare elettronicamente anziché in contanti. Molte aziende, tra cui Ryanair e il negozio di lifestyle Oliver Bonas, hanno scelto di rinunciare completamente ai contanti. Nel 2022, il 54% delle transazioni in Irlanda sono state pagate in contanti, rispetto a paesi come Italia, Spagna e Germania dove l’utilizzo del contante era ancora più elevato.

Il passaggio ai pagamenti digitali comporta comodità ed elimina la necessità di portare con sé contanti, ma solleva anche preoccupazioni. La privacy è un problema significativo, con preoccupazioni relative al furto digitale, alla frode e alla condivisione di informazioni personali. Il contante resta essenziale per le persone digitalmente emarginate e vulnerabili. Fornisce una soluzione di emergenza quando i sistemi di pagamento elettronici falliscono e offre un maggiore controllo sui costi di spesa, in particolare quando si viaggia al di fuori della zona euro.

Nonostante la comodità dei pagamenti digitali, le leggi sul corso legale non sempre richiedono alle aziende di accettare contanti. Nel 2010, la Commissione Europea ha raccomandato l’“accettazione obbligatoria” del contante nella zona euro, ma ha anche consentito delle eccezioni. I fornitori possono rifiutare contanti in circostanze eccezionali, ad esempio offrendo di saldare un debito inferiore a 5 euro con una banconota da 200 euro. In Irlanda, l’uso del contante è regolato dal diritto contrattuale e le imprese possono scegliere di rifiutare pagamenti in contanti in determinate circostanze.

Sebbene il passaggio verso una società senza contanti offra vantaggi, è importante considerare le implicazioni per i diversi gruppi di consumatori. La privacy e l’accessibilità rimangono fattori critici nella transizione in corso.

Fonti: Banca Centrale d'Irlanda, Commissione Europea