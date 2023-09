Grimes supplica Elon Musk di vedere il figlio nel tweet cancellato

La cantante Grimes ha lanciato un appello pubblico al suo ex compagno, Elon Musk, per permetterle di vedere il loro figlio. L'appello è stato pubblicato in un tweet ora cancellato in risposta al post dell'autore Walter Isaacson sui gemelli del fondatore di Tesla con il suo attuale partner Shivon Zilis. Grimes ha espresso la sua frustrazione per non poter vedere suo figlio, affermando che la situazione ha distrutto la sua famiglia. Le comunicazioni di Twitter hanno risposto al suo tweet con un'e-mail di risposta automatica affermando che l'avrebbero ricontattata presto.

Grimes ed Elon Musk condividono un figlio di nome X AE A-Xii e una figlia di nome Exa Dark Sideræl Musk. La notizia dell'arrivo dei gemelli non è stata resa pubblica fino a luglio 2022, diversi mesi dopo la loro nascita nel novembre 2021. La coppia si era precedentemente separata nel 2021 ma si era riconciliata brevemente per accogliere la figlia tramite madre surrogata nel dicembre dello stesso anno. Tuttavia, Grimes annunciò la loro seconda separazione solo tre mesi dopo.

Elon Musk ha altri otto figli da precedenti relazioni. Lui e l'ex moglie Justine Wilson avevano un figlio, Nevada, che morì tragicamente all'età di 10 settimane. La causa della morte è stata la sindrome della morte improvvisa del lattante.

La relazione tra Grimes ed Elon Musk è stata oggetto di molto interesse pubblico, con le loro apparizioni di alto profilo in eventi come il Met Gala. L'accordo sulla custodia della coppia e l'accesso di Grimes al figlio sono ora diventati motivo di preoccupazione. I rappresentanti di Grimes non hanno ancora risposto alle richieste di commento.

