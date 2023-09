La rinascita della fotografia cinematografica: una fuga creativa dal mondo digitale

By

Riepilogo: La fotografia cinematografica sta vivendo una rinascita poiché un numero crescente di artisti la sceglie come un modo per esprimere la propria visione unica e mantenere viva l'industria cinematografica analogica. Il fascino risiede nella sua capacità di offrire un approccio divertente e sperimentale alla fotografia, così come nell'anticipazione e nella sorpresa che derivano dall'attesa che il film venga sviluppato.

La fotografa Kat Swansey, con sede ad Austin, fa parte di questa tendenza, scattando esclusivamente su pellicola. Apprezza il processo manuale e la necessità di comporre attentamente ogni scatto, regolando messa a fuoco e apertura con precisione. La scelta di Swansey di girare su pellicola è una decisione deliberata per preservare l'abilità artistica e artigianale dietro la fotografia.

Lomography, una società nata da un collettivo di artisti, ha svolto un ruolo significativo nel sostenere l'industria cinematografica. Offrono una gamma di pellicole, comprese le opzioni colorate, che consentono ai fotografi di aggiungere un tocco artistico al loro lavoro. Birgit Buchart, direttore generale di Lomography negli Stati Uniti, sottolinea che la fotografia su pellicola non significa lottare per la rappresentazione della realtà con la massima qualità, ma usarla come strumento creativo nella vita quotidiana.

Il fascino della fotografia su pellicola risiede nel processo stesso. A differenza della fotografia digitale, richiede pazienza e disponibilità ad aspettare lo sviluppo della pellicola. Questa anticipazione aggiunge un senso di eccitazione e sorpresa quando i fotografi ricevono le loro stampe. La capacità di ottenere colori ed effetti unici non facilmente replicabili nella fotografia digitale è un altro aspetto che attira gli artisti verso il cinema.

La rinascita della fotografia su pellicola è una testimonianza del fascino duraturo dei processi analogici in un mondo digitale. Offre una fuga creativa dalla gratificazione immediata della tecnologia moderna e un ritorno all'approccio consapevole e deliberato per catturare le immagini.

Definizioni:

– Fotografia su pellicola: il processo di acquisizione di immagini utilizzando pellicola fotografica, che richiede la messa a fuoco manuale, la regolazione dell'apertura e l'elaborazione della pellicola in una camera oscura.

– Industria della pellicola analogica: l’industria coinvolta nella creazione, produzione e distribuzione di pellicole fotografiche.

Fonte:

– TPR – Texas Public Radio (articolo fonte)