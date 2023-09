GoPro Hero 12 Black: aggiornamenti, durata della batteria e modalità di scatto

La GoPro Hero 12 Black è una action camera all'avanguardia che si basa sul successo del suo predecessore, la Hero 11 Black. Con tempi di funzionamento più lunghi, maggiore durata della batteria e modalità di scatto migliorate, Hero 12 Black offre un'esperienza di riferimento per fotografi e videografi avventurosi.

Uno dei progressi significativi della GoPro Hero 12 Black è la prestazione della batteria. Con una registrazione video 4K120, la fotocamera può durare fino a 58 minuti con una singola carica, rispetto ai 28 minuti della Hero 11 Black. Allo stesso modo, i video 5.3K/60 possono ora essere registrati per 70 minuti, un notevole miglioramento rispetto ai 35 minuti del modello precedente. Questi miglioramenti sono possibili grazie al pacco batteria Enduro introdotto nell'Hero 11 Black, che è stato ottimizzato per capacità e chimica.

La Hero 12 Black mantiene il sensore da 8:7 pollici del suo predecessore ma aggiunge nuove funzionalità software per sbloccare più modalità di scatto. La fotocamera ora dispone di una modalità di acquisizione verticale per video con proporzioni 9:16, rendendola ideale per i creatori di contenuti su Instagram e YouTube Shorts. Inoltre, la modalità HyperView utilizza l'intera larghezza del sensore per girare video con proporzioni 16:9, compatibili con le modalità TimeWarp, Night Lapse e Time Lapse.

Un'altra caratteristica degna di nota dell'Hero 12 Black è la sua compatibilità con la connettività Bluetooth, che consente agli utenti di collegare microfoni e persino Apple AirPods per la registrazione dell'audio. Questa funzionalità è particolarmente utile per i creatori di contenuti che fanno affidamento su video verticali e hanno bisogno di sovrapporre voci fuori campo o narrazioni ai propri filmati.

La GoPro Hero 12 Black offre anche la possibilità di migliorare i video con la tecnologia HDR, fornendo maggiore gamma dinamica e dettagli sia nelle foto che nei video. Anche se potrebbe esserci una leggera diminuzione del frame rate quando si riprendono video 5.3K con HDR abilitato, il compromesso vale la pena per l'illuminazione e i dettagli migliorati catturati dal sensore a tutta larghezza.

In conclusione, GoPro Hero 12 Black è una testimonianza dell'impegno di GoPro verso l'innovazione continua. Grazie alla durata prolungata della batteria, alle versatili modalità di scatto e alle funzionalità HDR, questa action camera offre un'esperienza di registrazione superiore sia agli appassionati che ai professionisti.

Fonte:

"GoPro Hero 12 Black: tempi di funzionamento più lunghi, modalità di scatto migliorate", Vishal Mathur, HT Tech.

"GoPro Hero11 Black è la prova di come gli aggiornamenti vitali possano ottenere il massimo impatto", Unknown, HT Tech.

