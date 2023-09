Presentazione di GoPro Hero 12 Black: caratteristiche, prezzo e specifiche

L'attesissima GoPro Hero 12 Black è stata recentemente lanciata in India, offrendo una gamma di interessanti funzionalità e miglioramenti per catturare foto e video straordinari. Al prezzo di Rs. 45,000 per la versione standard e Rs. 65,000 per la Creators Edition, questa action cam attirerà sicuramente sia i creatori professionisti che gli appassionati di avventure.

Una delle caratteristiche più straordinarie della GoPro Hero 12 Black è il supporto HDR per la registrazione video sia in 5.3K che in 4K. Ciò consente una gamma dinamica migliorata, ottenendo filmati più ricchi e dettagliati. Inoltre, è stata introdotta una nuova modalità di acquisizione verticale, che consente agli utenti di acquisire foto e video con proporzioni 9:16. La fotocamera include anche funzionalità come TimeWarp, Time Lapse, Effetti notturni e Night Lapse.

Hero 12 Black vanta una stabilizzazione migliorata con HyperSmooth 6.0 con AutoBoost. Analizzando una quantità di dati quattro volte superiore, la fotocamera offre riprese ancora più fluide. Supporta anche GP Log + LUTS e offre colori a 10 bit, attraenti per videografi e fotografi professionisti.

Per chi è interessato alla fotografia, GoPro Hero 12 Black introduce una nuova funzionalità chiamata Interval Photo. Ciò consente agli utenti di scattare foto a tempo che vanno da 0.5 secondi a 120 secondi, perfette per creare straordinarie sequenze time-lapse.

Un'interessante aggiunta a Hero 12 Black sono le funzionalità di registrazione audio wireless. Gli utenti possono collegare le proprie cuffie Bluetooth alla fotocamera, consentendo la registrazione audio wireless, i comandi vocali e gli avvisi della fotocamera senza interruzioni. La fotocamera può connettersi a un massimo di quattro dispositivi Bluetooth contemporaneamente.

Alimentato dal processore GP2 e dotato di un sensore da 1/1.9 pollici, Hero 12 Black offre un campo visivo più ampio di 177 gradi con Max Lens Mod 2.0. Viene fornito con un display touchscreen da 2.27 pollici nella parte posteriore e un display non touch da 1.4 pollici nella parte anteriore.

Anche la durata della batteria è stata migliorata con la nuova batteria Enduro da 1,720 mAh, che offre fino al doppio della durata della batteria rispetto al modello precedente. La fotocamera è anche impermeabile fino a 10 metri o 33 piedi senza custodia protettiva.

La GoPro Hero 12 Black è ora disponibile per il preordine e sarà accessibile per l'acquisto tramite rivenditori online e offline in India a partire dal 13 settembre. La GoPro Hero 11 Black sarà offerta a un prezzo ridotto ed è previsto il Max Lens Mod 2.0. sarà disponibile a fine novembre.

