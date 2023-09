I legislatori repubblicani presentano un disegno di legge per bloccare la valuta digitale della Banca centrale

I legislatori repubblicani negli Stati Uniti non hanno perso tempo nel portare alla Camera una legislazione volta a bloccare l’introduzione di una valuta digitale della banca centrale (CBDC). Il capogruppo della maggioranza alla Camera, Tom Emmer, reintrodurrà il Central Bank Digital Valuta Anti-Surveillance State Act, che mira a impedire alla Federal Reserve e alle banche membri di emettere una versione digitale del dollaro e di utilizzarla per attuare la politica monetaria.

Le CBDC hanno guadagnato popolarità negli ultimi anni, con ben 130 paesi, che rappresentano il 98% dell’economia globale, che esplorano le versioni digitali delle loro valute. Tuttavia, sono controverse tra gli appassionati di criptovalute e i conservatori perché, a differenza delle criptovalute tradizionali, le CBDC stabiliscono un legame monetario tra i privati ​​cittadini e il governo.

Una delle preoccupazioni principali è che i governi possano utilizzare le CBDC per ottenere un accesso illimitato ai dati finanziari dei privati ​​cittadini, il che porta a preoccupazioni riguardo a una maggiore sorveglianza. I critici sostengono che il potenziale accesso e sfruttamento dei dati degli utenti superano i benefici dei bassi costi di transazione e della maggiore inclusione finanziaria.

L'amministrazione Biden ha dichiarato che non ci sono piani per emettere una CBDC, ma i legislatori repubblicani rimangono scettici a causa dei passi intrapresi dalla Federal Reserve, come programmi di ricerca e pilota, per esplorare la possibilità di implementare una CBDC.

Il disegno di legge aggiornato del capogruppo della maggioranza della Camera Tom Emmer cerca di affrontare l'evoluzione del panorama delle politiche sulle risorse digitali. Introduce un divieto sulle “CDBC intermediate”, emesse dalla Federal Reserve ma gestite da banche al dettaglio e altri istituti finanziari invece che direttamente dalla Fed. Questo è il modello utilizzato dalla Cina per il suo yuan digitale.

Il disegno di legge rimuove anche una disposizione che impone alla Fed di riferire al Congresso sui programmi pilota o sugli studi sulla CBDC, poiché questi problemi sono affrontati in progetti di legge separati. Sebbene sia improbabile che la legislazione anti-CBDC venga approvata quest'anno a causa del controllo democratico del Senato e della Casa Bianca, i sostenitori del disegno di legge sperano di sensibilizzare l'opinione pubblica sui potenziali svantaggi delle CBDC.

Il disegno di legge aggiornato arriva prima di un'audizione della sottocommissione per i servizi finanziari della Camera sulle CBDC e il presidente della Securities and Exchange Commission Gary Gensler dovrebbe testimoniare sul suo approccio alla regolamentazione degli asset digitali davanti alla commissione bancaria del Senato.