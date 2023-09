Il controverso lancio della Privacy Sandbox di Google

Riepilogo: il lancio da parte di Google della sua Privacy Sandbox, una piattaforma pubblicitaria che traccia le pagine web degli utenti e genera argomenti pubblicitari da condividere con i siti web, sta ricevendo un'attenzione diffusa. La piattaforma, precedentemente nota come FLoC e Topics API, ha dovuto affrontare l'opposizione ma viene inserita nelle build di produzione. Nonostante lo sfarzoso post in prima pagina sul blog per la riprogettazione di Chrome, l'annuncio della piattaforma pubblicitaria era nascosto nella pagina privacysandbox.com, suggerendo che Google fosse a conoscenza della sua impopolarità. Gli utenti di Chrome riceveranno una notifica pop-up sulla funzionalità "privacy degli annunci" lanciata, con Google che afferma che è un passo verso un web più privato. Tuttavia, la nuova piattaforma pubblicitaria, che Google intende utilizzare come alternativa ai cookie di tracciamento di terze parti, presenta delle limitazioni ed è disponibile solo sui browser Chromium. La mossa è vista come una risposta alla decisione di Apple di bloccare i cookie di terze parti in Safari, che ha avuto un impatto sul flusso di entrate di Google. La Electronic Frontier Foundation ha criticato il FLoC di Google, sollecitando una migliore soluzione di tracciamento piuttosto che reinventare del tutto il tracciamento.

La piattaforma di tracciamento alternativa di Google mira a sostituire i cookie di tracciamento di terze parti, in seguito al blocco di tali cookie da parte di Apple in Safari. Tuttavia, la piattaforma pubblicitaria di Google è disponibile solo sui browser Chromium, non sui browser Apple e Firefox. La Electronic Frontier Foundation ha criticato il Federated Learning of Cohorts (FLoC) di Google e l'ha etichettata come una "idea terribile". Sostengono la necessità di una soluzione di tracciamento migliore, piuttosto che reinventare i metodi di tracciamento. Nonostante le promesse di Google di una maggiore privacy, sono state sollevate preoccupazioni circa le limitazioni e le potenziali conseguenze della nuova piattaforma pubblicitaria.

