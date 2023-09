Google Pixel Watch riceverà la patch di sicurezza Android di settembre

Verizon ha rivelato che Google Pixel Watch riceverà un nuovo aggiornamento software, contrassegnato come versione RWDC.230905.003, che include la patch di sicurezza Android di settembre per gli orologi. La data di rilascio è indicata come 11 settembre, indicando che l'aggiornamento dovrebbe essere disponibile per gli utenti oggi.

Sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli, si prevede che l'aggiornamento si concentrerà principalmente sulle ultime patch di sicurezza Android, suggerendo che potrebbe trattarsi di un aggiornamento relativamente minore. Ulteriori informazioni o annunci ufficiali da parte di Google riguardo al rilascio non sono attualmente noti.

Vale la pena notare che Google ha confermato il lancio della build RWDC.230905.003 per Pixel Watch, che comprende sia i modelli LTE che Bluetooth/WiFi.

Gli utenti che attendono con impazienza l'aggiornamento possono tentare di scaricarlo utilizzando il tradizionale metodo di tocco dell'aggiornamento del sistema operativo Wear. Se saranno disponibili ulteriori informazioni o se Google risolverà il problema, aggiorneremo questo post di conseguenza.

In sintesi, Google Pixel Watch è destinato a ricevere la patch di sicurezza Android di settembre, come rivelato da Verizon. Si prevede che questo aggiornamento, identificato come versione RWDC.230905.003, fornisca i miglioramenti di sicurezza più aggiornati per Pixel Watch. Gli utenti possono verificare manualmente l'aggiornamento tramite il trucco toccando l'aggiornamento del sistema operativo Wear o attendere che venga distribuito automaticamente.

Definizioni:

– Pixel Watch: il dispositivo indossabile sviluppato da Google, progettato per fornire diverse funzionalità dello smartwatch.

– Android Security Patch: un aggiornamento rilasciato da Google per correggere le vulnerabilità e migliorare la sicurezza dei dispositivi Android.

– Verizon: una società di telecomunicazioni che fornisce servizi di telefonia mobile e prodotti wireless.

Fonte:

- Verizon