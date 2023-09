Google rilascia un video teaser per Pixel Watch 2

By

Google continua ad aumentare l'attesa per i suoi prossimi dispositivi Pixel, con un nuovo video teaser che mostra Pixel Watch 2. Il video, intitolato "Sneak Peek at Google Pixel Watch 2", offre agli spettatori uno sguardo più da vicino all'attesissimo smartwatch.

Il Pixel Watch 2 ha una sorprendente somiglianza con il suo predecessore, con l'unico cambiamento evidente che è una corona ridisegnata. Tuttavia, ciò che distingue questo nuovo modello è la scritta “IP68” sul retro, che indica le sue capacità di protezione dalla polvere – un miglioramento rispetto alla generazione precedente.

Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel Watch 2 saranno presentati ufficialmente in un evento speciale a New York il 4 ottobre. Lo stesso giorno inizieranno anche i preordini per questi dispositivi, alimentando ulteriore entusiasmo tra gli appassionati di tecnologia.

Mentre la gente attende con impazienza il rilascio ufficiale, vale la pena notare che Pixel Watch 2 dovrebbe offrire caratteristiche e funzionalità migliorate rispetto al suo predecessore. Grazie alla solida esperienza di Google nel campo degli smartwatch, gli utenti possono aspettarsi una perfetta integrazione con altri dispositivi Pixel e un'esperienza utente complessivamente migliorata.

Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti e informazioni dettagliate su Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel Watch 2 mentre ci avviciniamo alla data di lancio. L'impegno di Google per l'innovazione e la sua dedizione al miglioramento costante dei propri dispositivi suggeriscono che queste nuove offerte non deluderanno.

