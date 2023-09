Android presenta il restyling del marchio con un'identità rinnovata

By

Google ha dato ad Android il primo restyling del marchio in oltre quattro anni mentre si prepara a lanciare Android 14. L'identità rinnovata allinea più strettamente il marchio Android con quello di Google, sottolineando la loro interconnessione. Il cambiamento più evidente è il passaggio da "Android" tutto in minuscolo ad "Android", aggiungendo più peso alla parola e sottolineando il suo status di prodotto Google.

L'iconica mascotte bugdroid, simbolo di Android da anni, rimane invariata ma è stata trasformata in un'opera d'arte 3D per questo aggiornamento del marchio. Nonostante la sua mancanza di linguaggio, il bugdroid è riconosciuto a livello globale e incarna lo spirito di Android.

Il marchio Android aggiornato verrà implementato su dispositivi e piattaforme entro la fine dell'anno, in concomitanza con il rilascio di Android 14 e della serie Pixel 8. Questa identità reinventata rafforza la forte connessione tra Android e Google, evidenziando l'importanza delle app e dei servizi di Google all'interno dell'ecosistema Android.

Oltre al restyling del marchio, Google sta introducendo nuove funzionalità attraverso il rilascio trimestrale di funzionalità per Android. Questi miglioramenti includono il widget Assistance At a Glance e la possibilità di aggiungere codici QR e pass con codici a barre a Wallet, migliorando ulteriormente la comodità e la funzionalità per gli utenti Android.

Con questo aggiornamento del marchio e le innovazioni continue, Android e Google sono pronti per il futuro, garantendo che entrambi i marchi continuino ad evolversi e a soddisfare le esigenze degli utenti di tutto il mondo.

Definizioni:

– Android: Android è un sistema operativo mobile sviluppato da Google.

– Rinnovamento del marchio: un restyling o un rinnovamento dell'identità visiva e degli elementi di branding di un marchio per allinearli ai suoi obiettivi e al posizionamento attuali.

– Bugdroid: Il bugdroid è la mascotte di Android, un robot verde che rappresenta il sistema operativo Android e la sua community.

– Codice QR: un codice QR è un tipo di codice a barre che contiene informazioni codificate e può essere scansionato utilizzando uno smartphone o un lettore di codici QR.

– Serie Pixel 8: la serie Pixel 8 si riferisce ai prossimi smartphone rilasciati da Google con il marchio Pixel.

Fonti: le informazioni contenute in questo articolo si basano sull'articolo originale e sulla conoscenza generale.