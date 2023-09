Google rinnoverà l'esperienza pubblicitaria sull'app YouTube TV

By

Google ha annunciato l'intenzione di migliorare l'esperienza pubblicitaria sulla sua app YouTube per TV, con l'obiettivo di ridurre le interruzioni fornendo agli spettatori pause pubblicitarie più lunghe. Le modifiche hanno lo scopo di avvicinare l'esperienza di YouTube TV a quella della televisione tradizionale.

L'anno scorso, Google ha introdotto nuovi formati di annunci per le sue app YouTube TV, inclusi annunci di 30 secondi non ignorabili e annunci acquistabili. Citando un sondaggio di Qualtrics, Google sostiene che gli utenti che guardano i video di YouTube su schermi di grandi dimensioni hanno aspettative diverse quando si tratta di pubblicità.

Secondo Romana Pawar, Direttore della gestione dei prodotti per gli annunci di YouTube, il 79% degli spettatori preferisce gli annunci video raggruppati invece che dispersi in un video. Sulla base di questa preferenza, Google mira a ridurre al minimo le interruzioni per gli spettatori e a creare un'esperienza visiva più fluida sui televisori. Ciò sarà ottenuto implementando meno interruzioni pubblicitarie più lunghe.

Oltre alle interruzioni pubblicitarie più lunghe, Google testerà anche altre modifiche all'esperienza pubblicitaria su YouTube TV. Secondo un altro sondaggio Qualtrics, la maggior parte degli spettatori preferisce conoscere il tempo totale rimanente in un'interruzione pubblicitaria piuttosto che il numero di annunci pubblicati. Di conseguenza, presto verrà introdotto un nuovo timer per mostrare agli spettatori quanto durerà un'interruzione pubblicitaria sulla TV.

Vale la pena notare che gli utenti possono comunque optare per un'esperienza senza pubblicità su YouTube abbonandosi a YouTube Premium. Tuttavia, il servizio ha recentemente aumentato il suo prezzo da $ 11.99 a $ 13.99 al mese negli Stati Uniti. Google ha giustificato l'aumento dei prezzi come necessario per mantenere e migliorare la fornitura di ottimi servizi e funzionalità.

