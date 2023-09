L'evoluzione della ricerca sul Web: da AltaVista a Google

A metà degli anni ’1990, mentre Internet guadagnava rapidamente popolarità, divenne evidente la necessità di strumenti di ricerca efficienti. Sebbene i primi tentativi di motori di ricerca fossero scadenti, gettarono le basi per ciò che sarebbe successo. JumpStation, un motore di ricerca accademico, è stato rapidamente seguito da Infoseek, WebCrawler, Lycos e AltaVista. AltaVista, con la sua interfaccia semplice e le funzionalità di ricerca migliorate, ha rivoluzionato la ricerca sul web ed è diventato rapidamente il motore di ricerca dominante.

Tuttavia, il successo di AltaVista fu di breve durata a causa della cattiva gestione e dei cambiamenti di proprietà. Due studenti laureati della Stanford University, Larry Page e Sergey Brin, videro l'opportunità di creare un motore di ricerca migliore. Hanno sviluppato un algoritmo chiamato “PageRank”, che classifica le pagine web in base al numero e alla qualità dei collegamenti che puntano ad esse. Questo approccio si è rivelato più accurato e ha fornito risultati di ricerca più pertinenti.

Incorporando il loro algoritmo innovativo, Page e Brin hanno ribattezzato il loro progetto Google, derivato dal termine "googol". Google ha rapidamente guadagnato popolarità grazie ai suoi risultati di ricerca superiori e all'interfaccia intuitiva. Alla fine del 1999, Google elaborava oltre 3 milioni di query di ricerca giornaliere, consolidando la sua posizione di motore di ricerca di riferimento.

Mentre Google prosperava, altri primi giganti della ricerca, come AltaVista ed Excite, faticavano. AltaVista ha dovuto affrontare sfide gestionali e proprietarie, finendo per svanire nell'oscurità. Excite ha rifiutato un’offerta per acquisire Google, una decisione ora riconosciuta come uno dei più grandi fallimenti tecnologici.

Il successo di Google si è esteso oltre la ricerca con l'introduzione della pubblicità basata su parole chiave nel 2000. Ciò ha segnato l'inizio della trasformazione di Google in una potenza tecnologica.

Oggi Google è sinonimo di ricerca sul web, una testimonianza dell'ingegno e dell'innovazione di Larry Page e Sergey Brin. La loro creazione ha rivoluzionato il modo in cui accediamo alle informazioni su Internet e continua a modellare il panorama digitale.

Fonte:

