Google presenta la funzionalità di correzione di bozze su Gboard: un potente strumento di scrittura basato sull'intelligenza artificiale

By

La popolare opzione di tastiera di Google per Android, Gboard, è destinata a ricevere una gamma di nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa. Alla recente conferenza degli sviluppatori I/O 2023, Google ha svelato i suoi piani per migliorare Gboard con vari strumenti di intelligenza artificiale. Tra queste nuove aggiunte c'è l'opzione “Proofread”, attualmente disponibile solo per i beta tester.

Con il prossimo aggiornamento alla versione 13.4, la funzione Proofread inizierà ad apparire sulla versione beta di Gboard per Android. Questo strumento basato sull'intelligenza artificiale sarà comodamente posizionato nella barra degli strumenti della tastiera e mira ad aiutare gli utenti a controllare la presenza di errori di ortografia e grammaticali nel testo.

Secondo i rapporti, la funzione Proofread è stata individuata per la prima volta su Pixel Fold, visualizzando un messaggio "Correggilo" insieme al simbolo di Google per l'intelligenza artificiale generativa. Selezionando questa opzione, viene fornita una spiegazione pop-up che informa gli utenti che il loro testo verrà inviato a Google per l'elaborazione quando la funzione sarà abilitata.

Gli utenti possono semplicemente toccare l'opzione “Proofread” nella barra degli strumenti di Gboard, consentendo all'intelligenza artificiale di analizzare il testo e fornire suggerimenti per correggere eventuali errori di ortografia o grammatica rilevati, nonché per aggiungere punteggiatura. Le correzioni suggerite sono accompagnate da un pulsante "Correggi", che gli utenti possono toccare per correggere automaticamente gli errori.

Questa nuova funzionalità ha il potenziale per sostituire la funzionalità di correzione automatica esistente, offrendo suggerimenti più accurati e specifici al contesto per il miglioramento del testo. Inoltre, si vocifera che Google stia lavorando attivamente allo sviluppo di ulteriori funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per Gboard, come un creatore di adesivi basato sull'intelligenza artificiale e una funzione "suono" che consente agli utenti di riscrivere messaggi con toni diversi, dal formale all'informale. .

L'introduzione della funzione Proofread su Gboard da parte di Google riflette il suo impegno nello sfruttare l'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza dell'utente e fornire strumenti utili per una scrittura efficiente e senza errori. I prossimi aggiornamenti sono pronti a rivoluzionare il modo in cui utilizziamo le nostre tastiere, rendendo le attività di scrittura più divertenti e produttive.

Fonte:

– 9to5Google (articolo fonte)