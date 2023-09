Si dice che Google Tensor G3 utilizzi un nuovo metodo di packaging per migliorare le prestazioni

In passato i chip Tensor di Google hanno dovuto affrontare alcune sfide in termini di prestazioni ed efficienza. Problemi con il modem e surriscaldamento hanno comportato una potenza del segnale più debole e una scarsa durata della batteria per i telefoni Pixel. Tuttavia, con l'imminente rilascio di Google Tensor G3, sembra che l'azienda stia adottando misure per affrontare questi problemi.

Secondo alcune indiscrezioni, il Pixel 8, che presenterà il chip Tensor G3, incorporerà un nuovo layout del core e un hardware migliorato. Inoltre, un utente Twitter di nome @Tech_Reve ha suggerito che il chip G3 utilizzerà un nuovo metodo di packaging chiamato FO-WLP (Fan-out Wafer-level packaging), che è il primo per Samsung Foundry. Questo metodo di confezionamento mira a ridurre le dimensioni complessive del chip migliorandone al tempo stesso le prestazioni termiche.

L'adozione del metodo di packaging FO-WLP potrebbe migliorare significativamente le prestazioni complessive del chip Tensor G3. Uno dei problemi principali della generazione precedente era la tendenza a surriscaldarsi, soprattutto con le calde temperature estive. Con il nuovo metodo di confezionamento adottato, il chip dovrebbe essere più efficiente e meno soggetto all'accumulo di calore.

L'implementazione da parte di Samsung del metodo di confezionamento FO-WLP è stata segnalata per la prima volta da DigiTimes e significa un cambiamento nel processo di produzione dell'azienda. Reclutando un veterano di TSMC, Samsung mira a migliorare le proprie capacità di produzione di chip.

Google dovrebbe presentare Pixel 8 e Pixel 8 Pro, entrambi alimentati dal chip Tensor G3, il 4 ottobre. Anche se l'annuncio ufficiale deve ancora arrivare, l'azienda ha già fornito un'anteprima dei dispositivi, incluso il Pixel Watch. 2.

In sintesi, si dice che il prossimo chip Google Tensor G3 per i telefoni Pixel adotti un nuovo metodo di confezionamento FO-WLP, che migliorerà le sue prestazioni termiche e l'efficienza complessiva. Insieme ad altri miglioramenti hardware e progressi nel processo di produzione di Samsung, si prevede che il chip G3 offrirà miglioramenti significativi rispetto ai suoi predecessori.

