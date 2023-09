Google prende in giro Pixel 8 Pro e Pixel Watch 2 in vista dell'evento del 4 ottobre

Google ha recentemente condiviso un video teaser intitolato "The W8 is Almost Over" prima dell'evento del 4 ottobre. Il video mostra Pixel 8 Pro e Pixel Watch 2. Il familiare logo a quattro colori dell'azienda ruota finché gli "oo" non si combinano per formare un 8, mostrando la tavolozza blu/verde/viola comunemente associata alle tecnologie di intelligenza artificiale generativa come SGE e Pixel Watch XNUMX. Aiutami a scrivere. La didascalia di accompagnamento menziona in modo divertente che un "ritmo elettronico ambientale si sviluppa con anticipazione" durante questo segmento.

Il video teaser fornisce quindi una vista ravvicinata del Pixel 8 Pro porcellana/bianco e della sua fotocamera, rivelando che i preordini saranno disponibili il 4 ottobre. Inoltre, il video mostra brevemente Pixel Watch 2, che sembra somigliare il suo predecessore con lo stesso connettore a fascia e design a cupola. Dal video non è chiaro se il dispositivo sia diventato più sottile da certe angolazioni.

In particolare, il design della corona rotante del Pixel Watch 2 sembra più liscio e arrotondato rispetto al modello di prima generazione, mentre lo stelo appare più sottile. Anche il pulsante laterale, posto sopra lo stelo, sembra essere meno pronunciato.

Il video teaser si conclude con uno scorcio dei Pixel Buds Pro color porcellana abbinati e un altro scatto del Pixel 8 Pro. In sintesi, Google indica esplicitamente che questo evento presenterà tre prodotti, di cui due strettamente nuovi. C'è però anticipazione anche per un sostanzioso aggiornamento software delle cuffie.

