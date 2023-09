Google testa i giochi online giocabili su YouTube

By

Secondo quanto riferito, Google sta testando una nuova funzionalità chiamata Playables su YouTube che consentirà agli utenti di giocare ai giochi online direttamente dalla piattaforma. La funzionalità è attualmente in fase di test sul sito Web di YouTube, nonché sulle app iOS e Android.

Secondo Google, i Playable sono giochi che possono essere giocati direttamente su YouTube sia su desktop che su dispositivi mobili. Gli utenti che fanno parte dell'esperimento vedranno una sezione chiamata "Riproducibili" sulla home page di YouTube, insieme ad altri contenuti. Non sono state però fornite informazioni sui giochi specifici che saranno disponibili durante la fase di test iniziale, che sarà limitata a un numero ristretto di utenti.

L'introduzione di Playables su YouTube arriva dopo l'incursione senza successo di Google nel settore dei giochi con il servizio di streaming Stadia. Il Wall Street Journal aveva precedentemente riferito che l’esperimento sarebbe iniziato con un singolo gioco chiamato Stack Bounce, un gioco arcade in cui i giocatori rompono i mattoni impilati orizzontalmente con una palla. Ciò suggerisce che Google potrebbe prendere di mira il mercato dei giochi occasionali con questa nuova funzionalità.

Resta da vedere se Playables andrà oltre la fase di test, poiché Google ha una storia di abbandono di progetti. Tuttavia, questa nuova iniziativa potrebbe potenzialmente attirare più utenti su YouTube e fornire ulteriori opzioni di intrattenimento agli spettatori.

