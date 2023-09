Pixel 8 Pro di Google: design e funzionalità trapelate

Il Google Store ha involontariamente rivelato il design e le caratteristiche dei prossimi smartphone Pixel 8 Pro e Pixel Watch 2. La pagina promozionale, pubblicata prima dell'evento di lancio del 4 ottobre, ha fornito approfondimenti sul design di entrambi i dispositivi.

Dalla pagina promozionale è evidente che la parte anteriore del Pixel 8 Pro non presenta lati curvi. Questa scelta di design si discosta dalla tendenza popolare dei display curvi vista in molti smartphone di punta. L'assenza di lati curvi può fornire un aspetto più tradizionale e convenzionale al dispositivo.

Sulla parte anteriore del Pixel 8 Pro si possono vedere due importanti caratteristiche circolari. Questi sono un flash LED e un sensore di temperatura. Queste aggiunte suggeriscono che il dispositivo offrirà funzionalità avanzate della fotocamera e possibilmente funzionalità di monitoraggio della temperatura. Tuttavia, ulteriori dettagli sulle specifiche della fotocamera e sullo scopo del sensore di temperatura devono ancora essere divulgati.

Il Pixel 8 Pro è molto atteso grazie alle sue specifiche promettenti e ai miglioramenti che dovrebbe apportare rispetto al suo predecessore. Si dice che il dispositivo sia dotato di un potente processore, un display ad alta risoluzione e una configurazione della fotocamera migliorata.

Per quanto riguarda Pixel Watch 2, non sono state rivelate molte informazioni nella pagina promozionale. Tuttavia, si prevede che lo smartwatch presenterà un design rinnovato e funzionalità migliorate, con l'obiettivo di competere con altri smartwatch popolari sul mercato.

Con questi dettagli trapelati, l'entusiasmo per Pixel 8 Pro e Pixel Watch 2 di Google sta crescendo tra gli appassionati di tecnologia. Si attende con impazienza la presentazione ufficiale del 4 ottobre per fornire maggiori informazioni su questi attesissimi dispositivi.

Definizioni:

– Flash LED: un flash LED (diodo a emissione luminosa) è una funzione flash su uno smartphone o una fotocamera che emette un'esplosione di luce per migliorare la luminosità e la chiarezza delle foto scattate in condizioni di scarsa illuminazione.

– Sensore di temperatura: un sensore di temperatura è un componente che misura la temperatura circostante e fornisce dati relativi alla temperatura al dispositivo in cui è integrato.

– Pagina promozionale: una pagina promozionale è una pagina Web creata per pubblicizzare o fornire informazioni su un prodotto o servizio.

Fonte:

– Pagina promozionale del Google Store per Pixel 8 e Pixel Watch 2.