Google presenta Pixel 8 Pro, Pixel 8 e Watch 2 all'evento di lancio

Google ha rilasciato un nuovo video promozionale che mostra i suoi prossimi prodotti che verranno svelati durante l'evento di lancio del 4 ottobre. Tra i nuovi dispositivi presenti nel video ci sono Google Pixel 8 Pro, Pixel 8 e Watch 2. Mentre la disponibilità del Pixel Watch 2 in India rimane incerto, è probabile che i modelli Pixel 8 arrivino nel paese in base al rilascio dell'anno precedente della serie Pixel 7.

Il video offre uno scorcio dell'opzione color pesca di Pixel 8 e della variante bianca di Pixel 8 Pro. Inoltre, la campagna "conosci il tuo hardware" di Google ha precedentemente rivelato che i telefoni saranno disponibili anche in blu e nero. In termini di design, i nuovi telefoni Pixel sembrano simili ai loro predecessori, con una fotocamera orizzontale sul retro e bordi morbidi. La barra della fotocamera si fonde perfettamente con la cornice dello smartphone, creando un'estetica elegante.

Sotto il cofano, Pixel 8 e Pixel 8 Pro dovrebbero essere alimentati dal chipset Google Tensor G3 più avanzato. Il video promozionale conferma anche la presenza di una doppia fotocamera posteriore sul Pixel 8, mentre Pixel 8 Pro vanta tre fotocamere, incluso un obiettivo in stile periscopio per migliori capacità di zoom. In particolare, il modello 8 Pro include anche un sensore di temperatura, anche se la sua esatta funzionalità non è stata rivelata.

Si prevede che entrambi i telefoni verranno forniti con Android 14 pronto all’uso, fornendo agli utenti l’esperienza software più recente. Per quanto riguarda Pixel Watch 2, condivide una somiglianza con il suo predecessore, caratterizzato da un meccanismo di blocco rotante per il cinturino e una corona in metallo sul lato. Anche se potrebbe essere disponibile una versione Bluetooth e LTE, è probabile che l'orologio sarà disponibile in un'unica variante di display. Si prevede che il software presenterà alcune modifiche e ottimizzazioni dell'intelligenza artificiale, insieme a nuovi quadranti.

Il video promozionale offre anche un'anteprima dei prossimi Pixel Buds, un prodotto di Google di cui si vociferava da tempo. I fan aspettavano con impazienza il rilascio di questi nuovi auricolari wireless.

Nel complesso, il prossimo evento di lancio di Google promette di offrire una serie di nuovi entusiasmanti prodotti, tra cui Pixel 8 Pro, Pixel 8, Watch 2 e Pixel Buds. Restate sintonizzati per maggiori dettagli man mano che l'evento si avvicina.

Definizioni:

– Chipset Google Tensor G3: il system-on-a-chip progettato su misura da Google che alimenta i suoi smartphone di punta, noto per le sue alte prestazioni e le capacità di intelligenza artificiale.

– Pixel Buds: auricolari wireless sviluppati da Google, che offrono una gamma di funzionalità come assistenza vivavoce e suono di alta qualità.

Fonte:

– Abhik Sengupta, a cura di. "Google presenta Pixel 8 Pro, Pixel 8 e Watch 2 in un nuovo video promozionale." [Fonte]