Google annuncia l'apertura del Visitor Experience Center presso la sede centrale

Google festeggia il suo 25° anniversario aprendo le porte della Google Visitor Experience presso la sua sede a Mountain View, California. Questa nuova destinazione offre ai visitatori l'opportunità di immergersi nel mondo di Google e della comunità locale, con un bar pubblico, un Google Store, uno spazio per eventi e un negozio temporaneo con attività commerciali locali.

Il Google Visitor Experience Center sarà aperto al pubblico a partire dal 12 ottobre 2023. Google mira a fornire un'esperienza unica e "Googley" ai visitatori, completa di bar, arte locale, programmazione e altro ancora. L'azienda sottolinea il proprio impegno ad essere un vicino disponibile e ad investire in una presenza a lungo termine a Mountain View.

Come parte della Visitor Experience, i visitatori possono partecipare a eventi di gruppi della comunità locale o incontri senza scopo di lucro presso l'Huddle, un luogo progettato per favorire le connessioni. Inoltre, hanno l'opportunità di scoprire e sostenere le imprese locali presso il Pop-Up Shop. Il Plaza offre uno spazio per far fiorire la curiosità, con arte all'aperto, eventi e programmazione. Il Cafe @ Mountain View è il primo bar pubblico di Google e offre ai visitatori un luogo in cui connettersi con gli amici.

In aggiunta a questa esperienza, Google sta anche aprendo il suo primo Google Store fisico sulla costa occidentale, situato all'interno del Visitor Experience Center a Mountain View. Questo negozio consente ai visitatori di esplorare in prima persona i prodotti e i servizi hardware di Google.

