Google prende in giro Pixel 8 e Pixel 8 Pro prima del lancio dell'iPhone 15 di Apple

Google sta suscitando interesse nel mondo della tecnologia consumer presentando in anteprima i suoi prossimi smartphone Pixel 8 e Pixel 8 Pro. In un video di YouTube, l'azienda ha rivelato che i telefoni saranno disponibili per il preordine lo stesso giorno in cui verranno annunciati: il 4 ottobre. Sebbene il video fornisca poche informazioni sulle caratteristiche e specifiche specifiche dei dispositivi, serve solo come idea di progettazione. stuzzicare per creare attesa.

Per aumentare ulteriormente l'entusiasmo, Google ha anche rilasciato una nuova pagina di destinazione sul Google Store che mostra Pixel 8/8 Pro e Pixel Watch 2. Il testo alternativo dell'immagine sulla pagina descrive i colori dei modelli visualizzati come Rosa e Porcellana. .

Quest'ultima mossa di Google fa seguito a una serie di fughe di notizie intenzionali emerse nelle ultime settimane. Un esempio è il simulatore Pixel 360 Pro a 8 gradi, che ha consentito ai visitatori di visualizzare il dispositivo da tutte le angolazioni. Questa fuga di notizie ha confermato alcune funzionalità precedentemente vociferate come un sensore di temperatura, uno slot fisico per la SIM e opzioni di colore.

Ulteriori fughe di notizie suggeriscono che il Pixel 8 Pro di fascia alta vanterà una fotocamera principale da 50 megapixel con funzionalità migliorate in condizioni di scarsa illuminazione, nonché una fotocamera ultrawide da 64 megapixel fornita da Sony. Inoltre, è prevista una batteria da 5,000 mAh e una ricarica rapida da 27 W.

Google prevede di presentare ufficialmente Pixel 8 e Pixel 8 Pro in un evento il 4 ottobre a New York City. L'invito promette che l'evento presenterà le ultime aggiunte al portafoglio di dispositivi Pixel di Google.

