Google ha sorpreso tutti rivelando Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel Watch 2 un mese prima del previsto. È stato rilasciato un video che mostra una visione a 360 gradi di entrambi i telefoni e saranno disponibili per il preordine subito dopo l'evento di lancio di Made by Google il 4 ottobre.

Anche se non c'erano molte speculazioni sull'aspetto fisico dei dispositivi, il video conferma la versione in porcellana del Pixel 8 Pro precedentemente trapelata, nonché un'opzione rosa per l'edizione standard. Il video evidenzia anche la differenza di dimensioni tra Pixel 8 e Pixel 8 Pro, con voci che suggeriscono un display leggermente più piccolo per Pixel 8 rispetto al suo predecessore.

Oltre ai telefoni, un secondo video conferma un cinturino in porcellana per Pixel Watch 2, che si abbina a Pixel 8 Pro. Questa presentazione dei dispositivi consente a Google di mostrare il design e le funzionalità senza troppi misteri che li circondano.

Non è chiaro il motivo per cui Google abbia scelto di rivelare i telefoni in anticipo, ma ciò offre loro l'opportunità di generare entusiasmo e anticipazione per il loro prossimo evento di lancio. Come sempre, i consumatori possono aspettarsi che la serie Pixel offra consigli imparziali e indipendenti su cosa acquistare.

Fonte:

– Recensioni attendibili