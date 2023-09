Google Pixel 8 potrebbe eclissare Samsung con 5 anni di aggiornamenti

Con l'avvicinarsi del lancio di Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, si dice che un'area metterà Google al di sopra dei suoi concorrenti. Se le voci sono vere e Google annuncia 4 o 5 anni di aggiornamenti per i suoi telefoni Pixel, sarà avanti di due anni rispetto a Samsung in termini di supporto software.

Attualmente, Google fornisce 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di patch di sicurezza mensili per i suoi telefoni Pixel. Questo programma è iniziato con Pixel 6 e Pixel 6 Pro ed è continuato con le versioni successive. In precedenza, Google offriva 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e solo 3 anni di aggiornamenti di sicurezza.

D'altra parte, Samsung offre 4 aggiornamenti della versione Android e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza. Anche se può sembrare che Samsung sia all'avanguardia in termini di aggiornamenti del sistema operativo, rispetto ai telefoni Pixel di Google, entrambi i marchi finiscono per avere la stessa versione Android entro la fine del ciclo di vita del telefono.

Il motivo principale di ciò è che Samsung lancia telefoni con una versione Android alle spalle, mentre Google rilascia i suoi migliori telefoni con l'ultima versione Android. Pertanto, il primo aggiornamento della versione Android inviato da Samsung sta semplicemente raggiungendo i telefoni di Google. Sia Samsung che Google forniscono quindi altri tre aggiornamenti della versione del sistema operativo, ottenendo lo stesso punto finale.

C'è un'eccezione con i telefoni della serie A di Google, che non tengono il passo con le versioni Pixel di fascia alta in termini di versione finale di Android. I telefoni della serie A in genere vengono lanciati a metà del ciclo di una versione Android e richiedono un aggiornamento alla nuova versione, in modo simile ai telefoni Samsung.

Con i prossimi Pixel 8 e Pixel 8 Pro, si dice che Google supererà Samsung in termini di supporto software. Sebbene i dettagli specifici non siano ancora noti, ciò implicherebbe ulteriori aggiornamenti per un periodo di tempo più lungo. Con il potenziale per 4 o 5 aggiornamenti della versione Android, Google potrebbe rivoluzionare l'esperienza di aggiornamento di Android.

Quando Pixel 8 Pro verrà lanciato a ottobre, verrà fornito con Android 14 preinstallato. Se riceve altri 4 aggiornamenti di versione, verrà aggiornato ad Android 18 entro il 2027. Con 5 anni di aggiornamenti, potrebbe raggiungere Android 19 entro il 2028. Questo supera l'attuale gamma di Samsung, che non dovrebbe andare oltre Android 17.

Se Google si impegnasse a fornire anche 4 aggiornamenti della versione Android su Pixel 8, migliorerebbe in modo significativo l'esperienza di aggiornamento di Android. Pertanto, se le voci fossero vere, Google potrebbe legittimamente rivendicare il titolo di “Re degli aggiornamenti Android”.

