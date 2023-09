Telefoni Google Pixel 8 e Pixel Watch 2 rivelati nel video teaser ufficiale

In vista del suo evento di lancio ufficiale di ottobre, Google ci ha dato un'anteprima dei suoi prossimi telefoni Pixel 8 e dell'attesissimo Pixel Watch 2 in un video teaser ufficiale. Il video teaser mostra la parte posteriore e i lati dei dispositivi, offrendo un assaggio del design. La pagina di destinazione della nuova suite hardware suggerisce anche ciò che verrà.

Secondo Google, i telefoni Pixel 8 saranno dotati delle fotocamere Pixel più avanzate di sempre, abbinate all’intelligenza artificiale di Google per migliorare l’esperienza dell’utente. L'azienda mette in evidenza funzionalità di fotoritocco basate sull'intelligenza artificiale come Gomma magica per rimuovere il disordine dello sfondo e Photo Unblur. Queste funzionalità sono già disponibili sui dispositivi Pixel esistenti, insieme alla funzione Live Translate che trascrive le conversazioni in tempo reale.

Le immagini trapelate suggeriscono che i telefoni Google Pixel 8 manterranno lo slot fisico per la scheda SIM, nonostante la crescente conversazione sulla tecnologia eSIM. Pixel 8 Pro sarà probabilmente disponibile nelle opzioni di colore blu, grigio, crema e nero, mentre il Pixel 8 base è mostrato con una finitura oro rosa-rosa.

In passato, i telefoni Pixel di Google sono stati elogiati per le loro potenti fotocamere, la lunga durata della batteria e le prestazioni complessive. Il Pixel Watch, tuttavia, è stato in qualche modo frenato dalla durata della batteria deludente.

L'annuncio dei telefoni Google Pixel 8 arriva tra fughe di notizie e anticipazioni sull'imminente presentazione di iPhone 15 e sul lancio della serie Samsung Galaxy S23. La presentazione ufficiale dei telefoni Google Pixel 8 sarà uno degli ultimi grandi lanci di telefoni in Australia per quest'anno.

