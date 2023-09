Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro in arrivo in India: data di lancio e specifiche previste

By

Google ha annunciato che gli smartphone Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro saranno presto disponibili in India. La società ha recentemente rilasciato un teaser che mostra lo smartphone Pixel 8 in un'opzione di colore rosa, suggerendo le varie scelte di colore disponibili.

Sia Pixel 8 che Pixel 8 Pro saranno lanciati ufficialmente il 4 ottobre. I preordini per i telefoni inizieranno il 5 ottobre. Come negli anni precedenti, gli smartphone saranno venduti tramite Flipkart.

Oltre agli smartphone, Google ha anche anticipato il rilascio di Google Pixel Watch 2. Il teaser mostrava anche un paio di auricolari che somigliavano ai Google Pixel Buds Pro. Si ipotizza che l'azienda possa introdurre una versione aggiornata dei suoi auricolari o lanciare nuove varianti di colore che si abbinano agli smartphone Pixel.

I rapporti suggeriscono che Pixel 8 sarà disponibile in quattro opzioni di colore: Hazel, Obsidian, Rose e Mint. Nel frattempo, Pixel 8 Pro sarà offerto in tre colori: Obsidian, Porcelain e Mint. Un'immagine trapelata del Pixel 8 Pro in colore porcellana è stata trovata nell'elenco del Play Store.

Per quanto riguarda le specifiche, sia Pixel 8 che Pixel 8 Pro dovrebbero essere alimentati dal processore Tensor G3. Si dice che Pixel 8 Pro includa la funzione video Night Sight, migliorando ulteriormente le sue capacità della fotocamera.

Nel complesso, l'imminente lancio di Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro in India suscita entusiasmo per gli appassionati di smartphone desiderosi di provare le ultime offerte di Google.

Fonte:

