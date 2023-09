Google Pixel serie 8 e Pixel Watch 2 verranno lanciati in India: tutto ciò che sappiamo finora

Google presenterà la sua attesissima serie Pixel 8 e Pixel Watch 2 al prossimo evento "Made by Google" del 4 ottobre. Gli smartphone di punta, tra cui Pixel 8 e Pixel 8 Pro, saranno disponibili anche in India. I preordini per i telefoni inizieranno su Flipkart dal giorno successivo all'evento di lancio. Flipkart è stato il partner di vendita al dettaglio online per tutti i lanci Pixel. Si prevede che la serie Pixel 8 funzionerà su Android 14 e presenterà il potente SoC Tensor G3.

Questa sarà la seconda linea principale Pixel ad essere lanciata in India dal 2018, dopo la serie Pixel 7 dell'anno scorso. Le precedenti serie Pixel 4, Pixel 5 e Pixel 6 non sono state rilasciate in India. Tuttavia, i modelli annacquati della serie A, come Pixel 4a, Pixel 6a e Pixel 7a, hanno fatto il loro debutto nel paese.

Il prezzo e la data di prima vendita della serie Pixel 8 in India sono ancora sconosciuti. Tuttavia, i rapporti suggeriscono che il Pixel 8 potrebbe avere un prezzo di circa Rs. 78,400 per la variante di archiviazione da 128 GB e Rs. 85,200 per la variante di archiviazione da 256 GB. Il Pixel 8 Pro, d'altra parte, potrebbe costare circa Rs. 1,10,900 per il modello di archiviazione da 128 GB e Rs. 1,17,500 per il modello di archiviazione da 256GB.

In termini di specifiche, sia Pixel 8 che Pixel 8 Pro dovrebbero essere dotati di display con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e funzionare su Android 14. Pixel 8 Pro potrebbe essere dotato di nuovi sensori per fotocamera e un sensore di temperatura, insieme a una batteria da 4,950 mAh con 27 W. supporto per ricarica rapida cablata. Si dice che Pixel 8 abbia una batteria da 4,485 mAh con ricarica cablata da 24 W e supporto per la ricarica wireless da 12 W.

L'evento di lancio di "Made by Google" si terrà il 4 ottobre alle 10:00 ora locale a New York. Oltre alla serie Pixel 8, Google introdurrà anche Pixel Watch 2 e Pixel Buds Pro.

