Google lancia il progetto Digital Futures per supportare la ricerca sull'intelligenza artificiale e le soluzioni di politica pubblica

Google ha annunciato il lancio del suo Digital Futures Project, un'iniziativa volta a supportare i ricercatori e le soluzioni delle politiche pubbliche nel campo dell'intelligenza artificiale (AI). Attraverso il suo braccio di beneficenza Google.org, la società ha istituito un fondo da 20 milioni di dollari per fornire sovvenzioni a think tank e istituzioni accademiche focalizzate sulle competenze in materia di intelligenza artificiale. Il progetto cerca di affrontare i potenziali vantaggi e le sfide associati alle tecnologie di intelligenza artificiale.

Secondo Brigitte Hoyer, direttrice di Google.org, l’intelligenza artificiale ha il potenziale per semplificare la nostra vita e affrontare sfide sociali complesse, come la prevenzione delle malattie, la pianificazione urbana e la previsione dei disastri. Tuttavia, solleva anche preoccupazioni riguardo all’equità, ai pregiudizi, alla disinformazione, alla sicurezza e al futuro del lavoro.

Google mira a finanziare pensatori indipendenti che stanno esplorando vari argomenti legati all’intelligenza artificiale, compreso il suo impatto sulla sicurezza globale, il suo ruolo nel migliorare la sicurezza istituzionale e aziendale, le implicazioni lavorative dell’intelligenza artificiale, la transizione della forza lavoro verso lavori incentrati sull’intelligenza artificiale, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte del governo. per la produttività e la crescita economica e strutture di governance efficaci che promuovono l’innovazione responsabile dell’intelligenza artificiale.

I beneficiari iniziali del Digital Futures Fund includono organizzazioni di spicco come l'Aspen Institute, il Carnegie Endowment for International Peace, il MIT Work of the Future e l'R Street Institute. Google ha sottolineato che il fondo supporterà le organizzazioni di tutto il mondo, concentrandosi su partnership e iniziative globali.

Il concetto di “IA responsabile” ha guadagnato maggiore attenzione man mano che i progressi nella tecnologia dell’intelligenza artificiale accelerano. All’inizio di quest’anno, i principali attori del settore dell’intelligenza artificiale, tra cui Google, OpenAI, Microsoft e Anthropic, hanno formato il Frontier Model Forum, un organismo industriale volto a garantire lo sviluppo sicuro e responsabile dei modelli di intelligenza artificiale. Il presidente Biden ha inoltre avviato discussioni con le principali società di intelligenza artificiale per stabilire misure di salvaguardia volontarie sull’intelligenza artificiale. L’Europa ha anche adottato misure verso l’istituzione di un regolamento sull’IA.

La prossima settimana, il Congresso degli Stati Uniti terrà un incontro a porte chiuse con tutti i 100 senatori per discutere di intelligenza artificiale. All'incontro parteciperanno figure di spicco nel campo dell'intelligenza artificiale, come Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates e Sundar Pichai, che affronteranno i senatori su argomenti relativi allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e all'implementazione responsabile.

Google ha già delineato i propri principi sull’intelligenza artificiale e continua a pubblicare ricerche sull’intelligenza artificiale. Tuttavia, l’azienda è diventata più cauta riguardo allo sviluppo e al rilascio di tecnologie AI. In risposta, Microsoft e OpenAI hanno assunto un ruolo di primo piano con progetti come ChatGPT e l’integrazione delle tecnologie OpenAI nei prodotti Microsoft. Google sta ora sottolineando l’importanza della collaborazione tra le varie parti interessate per affrontare con successo le sfide e le opportunità poste dall’intelligenza artificiale.

Fonti: Google, Progetto Digital Futures