Google lancia il progetto Digital Futures per un'intelligenza artificiale responsabile

Google ha presentato il Digital Futures Project, un’iniziativa che mira a supportare i ricercatori e sviluppare soluzioni di politica pubblica per l’intelligenza artificiale (AI). Google.org, il braccio di beneficenza di Google, sta istituendo un fondo da 20 milioni di dollari per fornire sovvenzioni a think tank e istituzioni accademiche che lavorano sulle competenze in materia di intelligenza artificiale. Il progetto cerca di affrontare il potenziale dell’intelligenza artificiale per migliorare la vita e affrontare complesse sfide globali, considerando anche questioni di equità, pregiudizi, disinformazione, sicurezza e futuro del lavoro.

Il fondo supporterà pensatori indipendenti che indagano su argomenti quali l’impatto dell’IA sulla sicurezza globale, il miglioramento della sicurezza istituzionale e aziendale, gli effetti dell’IA sul lavoro e la transizione della forza lavoro, l’utilizzo dell’IA da parte del governo per aumentare la produttività e la crescita economica e quali strutture di governance può promuovere l’innovazione responsabile dell’IA.

Alcuni beneficiari iniziali del Digital Futures Fund includono organizzazioni di spicco come l'Aspen Institute, la Brookings Institution, la Carnegie Endowment for International Peace, il MIT Work of the Future e molte altre. Il fondo mira a fornire supporto alle organizzazioni di tutto il mondo e condividerà maggiori informazioni in futuro.

Il concetto di “IA responsabile” ha guadagnato crescente interesse negli ultimi anni, con gli operatori del settore e i governi che sottolineano la necessità di uno sviluppo dell’IA sicuro ed etico. In linea con ciò, sono state lanciate numerose iniziative legate all'intelligenza artificiale, tra cui il Frontier Model Forum, un organismo industriale creato da OpenAI, Microsoft, Anthropic e Google, l'incontro del presidente Biden con le aziende di intelligenza artificiale per garantire garanzie volontarie e gli sforzi dell'Europa verso un Regolamento dell'IA.

L'annuncio del progetto Digital Futures di Google arriva prima di un incontro a porte chiuse con il Congresso degli Stati Uniti incentrato sull'intelligenza artificiale, in cui leader tecnologici come Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai e altri discuteranno dell'impatto e del futuro dell'intelligenza artificiale.



Fonte:

– [Blog di Google](https://blog.google/outreach-initiatives/google-org/digital-futures-project/)

– [TechCrunch](https://techcrunch.com/2022/08/10/google-makes-20m-commitment-to-support-research-and-public-policy-initiatives-around-ai/)