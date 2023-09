Google lancia il progetto Digital Futures per esplorare le implicazioni dell'intelligenza artificiale

By

Google ha annunciato il lancio del Digital Futures Project, un'iniziativa volta a comprendere le opportunità e le sfide presentate dall'intelligenza artificiale (AI). Il progetto riunisce approfondimenti del mondo accademico, delle politiche pubbliche e della società civile per far luce sulle implicazioni di vasta portata dell’intelligenza artificiale.

Al centro dell'iniziativa c'è un fondo da 20 milioni di dollari gestito da Google.org, che fornirà sovvenzioni a think tank e istituzioni accademiche riconosciuti a livello mondiale. L’obiettivo è supportare i pensatori indipendenti nell’esplorazione di importanti questioni legate all’IA, come il suo impatto sulla sicurezza globale, il suo effetto sulle strutture lavorative ed economiche e le strutture di governance ottimali per l’innovazione responsabile dell’IA.

Diverse organizzazioni prestigiose sono già state selezionate come beneficiari iniziali, tra cui l'Aspen Institute, la Brookings Institution e il MIT Work of the Future. Google ha inoltre osservato che il fondo sosterrà le istituzioni di tutto il mondo e che maggiori dettagli saranno presto annunciati.

Il progetto Digital Futures rientra nell'impegno costante di Google per lo sviluppo responsabile dell'intelligenza artificiale. L’azienda ha stabilito una serie completa di principi sull’intelligenza artificiale e un team di governance per supervisionarne l’implementazione. Attraverso il progetto, Google spera di promuovere la ricerca indipendente sull’intelligenza artificiale a vantaggio di tutti.

Riconoscendo che lo sviluppo responsabile dell’intelligenza artificiale richiede sforzi collettivi, Google ha anche unito le forze con altre grandi aziende tecnologiche di intelligenza artificiale per formare il Frontier Model Forum. Questo forum mira a promuovere lo sviluppo responsabile dei modelli di intelligenza artificiale.

Le implicazioni dell’intelligenza artificiale si estendono a molteplici settori, dalla sanità alla pianificazione urbana. Sebbene l’intelligenza artificiale abbia il potenziale per rivoluzionare vari aspetti della vita umana, solleva anche preoccupazioni sull’equità, sulla disinformazione e sulla sicurezza. Il progetto Digital Futures di Google e il suo sostegno alla ricerca indipendente cercano di catalizzare discussioni e ricerche vitali su queste importanti questioni.

