Google Chrome migliora la funzionalità di navigazione sicura con la protezione dal phishing in tempo reale

Google ha recentemente annunciato la sua decisione di deprecare la funzionalità Navigazione sicura standard di Google Chrome, con l'intenzione di trasferire tutti gli utenti alla sua funzionalità Navigazione sicura avanzata. Questa mossa mira a fornire protezione dal phishing in tempo reale a ogni utente durante la navigazione sul web.

Dal 2007, Google Chrome utilizza la funzionalità di sicurezza Navigazione sicura, che protegge gli utenti da siti Web dannosi che distribuiscono malware o visualizzano pagine di phishing. Quando gli utenti accedono a un sito web, Chrome fa un riferimento incrociato al dominio con un elenco locale di URL dannosi noti. Se viene trovata una corrispondenza, il browser blocca il sito e visualizza un avviso.

Tuttavia, fare affidamento su un elenco ospitato localmente pone dei limiti. Non può proteggere gli utenti dai siti dannosi appena rilevati non presenti nell'elenco al momento dell'ultimo aggiornamento. In risposta a questa sfida, nel 2020 Google ha introdotto la funzionalità Navigazione sicura avanzata. Questa versione migliorata offre protezione in tempo reale confrontando i siti Web con il database cloud di Google al momento dell'accesso.

L’adozione della Navigazione sicura avanzata ha un costo in termini di privacy. Chrome ora invierà gli URL, inclusi i download, ai server di Google per determinare se comportano rischi. Inoltre, un piccolo campione di pagine verrà inviato a Google per identificare nuove minacce. La privacy degli utenti è tuttavia tutelata, poiché i dati trasferiti vengono temporaneamente collegati al loro account Google esclusivamente allo scopo di rilevare attacchi mirati.

Google si è impegnata a implementare la funzionalità Navigazione sicura avanzata per tutti gli utenti di Chrome nelle prossime settimane, eliminando la possibilità di ripristinare la versione precedente. Lo scopo di questa decisione è quello di colmare il divario temporale tra l’identificazione e la prevenzione delle minacce. Sebbene gli aggiornamenti della versione precedente avvengano ogni 30-60 minuti, la ricerca suggerisce che il 60% dei domini di phishing esiste solo per 10 minuti. Effettuando questa transizione Google prevede un miglioramento del 25% nella protezione contro malware e minacce di phishing.

Sebbene alcuni utenti possano esprimere preoccupazioni sull'utilizzo dei dati di navigazione per il targeting degli annunci o per altri scopi, Google afferma che i dati raccolti tramite Navigazione sicura avanzata vengono utilizzati esclusivamente per proteggere gli utenti e le app Google. Rimangono tuttavia dubbi sull'integrazione di questi dati nella Privacy Sandbox di Google. BleepingComputer ha contattato Google per chiarimenti e aggiornerà l'articolo di conseguenza.

Fonte:

– Computer che suona