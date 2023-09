Gli abbonati a Google Fi Wireless Unlimited Plus possono ora gestire Google One Perk

Google Fi sta apportando modifiche al modo in cui vengono gestiti gli abbonamenti Google One per i suoi abbonati al piano Unlimited Plus. L'operatore consentirà ora agli abbonati di gestire direttamente il proprio abbonamento a Google One dalla pagina dell'account Fi e dalle app mobili. Questa esperienza più integrata inizierà a essere disponibile il 25 settembre.

In precedenza, eventuali aggiornamenti agli abbonamenti Google One venivano fatturati indipendentemente dal servizio wireless. Tuttavia, a partire dal prossimo estratto conto Fi successivo al 25 settembre, eventuali aggiornamenti all'abbonamento Google One oltre i 100 GB inclusi verranno fatturati all'account Fi.

È importante notare che gli abbonati potrebbero ricevere una notifica fuorviante che informa che il loro abbonamento a Google One è stato annullato. Tuttavia, questo è semplicemente un messaggio di sistema automatizzato che può essere ignorato. L'abbonamento a Google One verrà ripristinato automaticamente tramite Fi senza alcuna perdita di spazio di archiviazione o interruzione.

Gli abbonati e i membri del piano che abbandonano Google Fi avranno un periodo di grazia di 7 giorni durante il quale potranno abbonarsi nuovamente a Google One senza alcuna perdita di servizio. Vale anche la pena notare che non ci sono modifiche ai 100 GB di spazio di archiviazione di Google One inclusi nel piano Unlimited Plus di Fi.

Queste modifiche mirano a fornire un'esperienza più fluida e integrata per gli abbonati a Google Fi Wireless Unlimited Plus. Consentendo loro di gestire l'abbonamento a Google One direttamente dalla pagina dell'account Fi, semplifica il processo di fatturazione e garantisce un accesso ininterrotto allo spazio di archiviazione sul cloud.

